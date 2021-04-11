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Макей: "Украина поставила отношения с Беларусью "на паузу". Смешно и грустно"

11.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь заинтересована в развитии "всей гаммы отношений" с Украиной, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу.



"Мы заинтересованы в развитии всей гаммы наших отношений с Украиной – и торгово-экономических, и политических, и культурных", - сказал Макей.

Он отметил, что у Беларуси и Украины общая граница – 1084 километра. "Мы тоже должны думать о том, чтобы она была границей мира, а не границей раздора. Более того, в декабре этого года мы будем отмечать 30-летие дипломатических отношений – и с каким багажом мы подойдем к этой юбилейной дате?", - задался вопросом глава белорусского внешнеполитического ведомства.

"Украина поставила отношения с Беларусью "на паузу". Смешно и грустно слышать об этом, как будто эта пауза запретит общаться людям, образует паузу между народами. Мы никогда такого себе не позволим и никогда не опустимся до этого", - добавил он.
 
Отношения Минска и Киева ухудшились после президентских выборов в Беларуси в 2020 году, победителем на которых был объявлен Александр Лукашенко. В ЕС и США не признают его легитимным президентом, а в Украине заявили, что будут называть его лишь по имени без указания должности.

Напомним, что белорусские власти в чем только ни обвиняли Украину - в подготовке боевиков, в поставках оружия, в подготовке революции. Белорусский агитпроп регулярно делает из Украины врага. Видимо, министр иностранных дел считает, что плевать в сторону соседа это нормально. 
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь заинтересована в развитии "всей гаммы отношений" с Украиной, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу.
 
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