Тревожные звоночки. 3 сигнала о проблемах в ваших отношениях

Источник материала: Tut.by

Отношения не заканчиваются в один момент. Как правило, это длительный процесс накопления взаимных недомолвок, обид и невысказанных претензий. Они копятся и в какой-то момент превращаются в огромный снежный ком, способный разрушить все на своем пути. Но если вовермя обращать внимание на тревожные сигналы, катастрофы можно избежать.

1. Вы не проводите время вместе из-за постоянной занятости



Milan Popovic, unsplash.com

Нет, не стали что-то реже выходить вместе в кино и на ужин, а дейсвтительно подолгу не остаетесь наедине друг с другом. Сдача проектов, дедлайны, отчеты, быт... Погрузиться с головой в карьеру или рутинные дела довольно соблазнительная идея, но через какое-то время вы можете просто забыть, что значит быть парой.

Что делать? Во-первых, проанализируйте свой график. Вполне возможно, он просто составлен настолько неграмотно, что вам не хватает времени на что-то еще, кроме работы и рутинных дел. Во-вторых, введите в свои графики время, которое вы проводите вместе во что бы то ни стало. Пусть это будет полчаса перед сном, но это время вы должны посвящать исключительно друг другу.

2. Постоянная критика

Когда в паре накапливаются невысказанные отрицательные эмоции, вы начинаете видеть все, связанное с партнером, в негативном свете. Если вы замечаете, что вас бесит буквально все в нем (или ней), от звуков пережевывания пищи до манеры целовать вас по утрам — с этим нужно что-то делать.

Вопрос в том, сможете ли вы дойти до истинной причины и понять, что на самом деле вас раздражает в партнере и ваших отношениях. Ведь наверняка в начале именно эти его черты вы или обожали или просто не замечали.



Priscilla Du Preez, unsplash.com

Что делать? Разговаривать. И анализировать собственные чувства.

3. Игнорирование проблем

Когда партнёры понимают, что отношения в чём-то не ладятся, они часто избегают разговоров о проблеме — и в этом нет ничего хорошего. Если избегать их, они, во-первых, никуда не исчезнут, во-вторых, негативные эмоции будут накапливаться. Причём чаще всего вы этого даже не замечаете: всё происходит на уровне подсознания. Делать вид, что всё нормально, — весьма утомительное занятие, и в итоге это может привести к печальным последствиям.



Julian Myles, unsplash.com

Что делать? Говорите с партнером даже на неудобные и некомфортные для вас темы. Называйте свои чувства, делитесь мыслями о том, что вам хотелось бы поменять и какие пути решения проблем вы видите.