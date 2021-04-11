Укротитель сорняков: робота научили пропалывать растения – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудники Латвийского Сельскохозяйственного Университета совместно с коллегами из института электроники создали изобретение, которое с гордостью может носить звание – мечта фермера. Теперь прополкой растений занимается механический уничтожитель сорняков, который с помощью нейросети вычисляет растения-вредители и убирает их с помощью лазера.

Создатели зовут своего нового помощника "Роби". По словам исследователя университета Яниса Яшко, идея создания робота возникла у самих фермеров.

"Наш робот для прополки сорняков, которого мы называем "Роби", создавался в течение двух лет. Над ним работала команда из более 15 человек. Это как исследователи и преподаватели Латвийского Сельскохозяйственного Университета, так и коллеги из института электроники и информатики. Так же у нас есть партнеры - сельскохозяйственные предприятия - три био-хозяйства, которые высаживали для нас растения", – рассказал Янис Яшко.

Чтобы научить робот распознавать, какое растение оставить, а какое уничтожить, исследователи использовали специальный алгоритм – искусственный интеллект. На подготовленных фотографиях сотрудники маркировали каждую культуру и сорняк. Изображения передали алгоритму, который запомнил, чем отличаются разные виды растений.

"На данный момент наш робот обучен прополке шести культур: свекла, морковь, редька, редис, тыква и цуккини. Но идея в том, что мы можем обучить его прополке и других растений", – рассказал Янис Яшко.

По словам исследователя, "Роби", несомненно, облегчит работу фермерам, поскольку в Латвии все большее распространение получает запрет на использование химикатов в сельском хозяйстве. А труд, в том числе и ручной, как известно, хоть и облагораживает, но изматывает.

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