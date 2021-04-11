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День войск противовоздушной обороны отмечают в Беларуси и России

11.04.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День войск противовоздушной обороны отмечают в Беларуси и России

Они охраняют воздушные рубежи. Сегодня в Беларуси отмечают День войск противовоздушной обороны. 

В последние годы прошла масштабная модернизация, вооружение постоянно пополняется новыми образцами техники. Это современные зенитные ракетные комплексы, автоматизированные системы управления нового поколения. Техника и люди – на страже не только воздушных рубежей Беларуси, но и Союзного государства. Вот уже 10 лет стражи неба несут совместное боевое дежурство. Кстати, профессиональный праздник сегодня отмечают и представители войск противовоздушной обороны России.  

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Они охраняют воздушные рубежи. Сегодня в Беларуси отмечают День войск противовоздушной обороны.  В последние годы прошла масштабная модернизация, вооружение...
 
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