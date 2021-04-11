|
День войск противовоздушной обороны отмечают в Беларуси и России
Источник материала: ОНТ
Они охраняют воздушные рубежи. Сегодня в Беларуси отмечают День войск противовоздушной обороны.
В последние годы прошла масштабная модернизация, вооружение постоянно пополняется новыми образцами техники. Это современные зенитные ракетные комплексы, автоматизированные системы управления нового поколения. Техника и люди – на страже не только воздушных рубежей Беларуси, но и Союзного государства. Вот уже 10 лет стражи неба несут совместное боевое дежурство. Кстати, профессиональный праздник сегодня отмечают и представители войск противовоздушной обороны России.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они охраняют воздушные рубежи. Сегодня в Беларуси отмечают День войск противовоздушной обороны. В последние годы прошла масштабная модернизация, вооружение...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)