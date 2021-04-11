В Беларуси стартовало распределение выпускников вузов

Источник материала: ОНТ

Первым рабочим местом в целом обеспечены. Министерство образования сообщило, сколько выпускников ВУЗов получат распределение в этом году.

Речь о более чем 19 тысячах студентах-бюджетниках. В профильном ведомстве напомнили, что набор формируется с учётом запроса экономики. Наниматели больше всего нуждаются в специалистах в сельском хозяйстве, медицине, IT, передовых технологий (лёгкой и пищевой промышленности). В этом году появилась дополнительная категория первоочередников. Помимо тех, у кого был высокий балл и другие заслуги, первыми получат рабочее место прошедшие срочную воинскую службу. Правда, при условии высокой успеваемости и рекомендаций воинских частей.

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