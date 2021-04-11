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В Беларуси стартовало распределение выпускников вузов

11.04.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси стартовало распределение выпускников вузов

Первым рабочим местом в целом обеспечены. Министерство образования сообщило, сколько выпускников ВУЗов получат распределение в этом году. 

Речь о более чем 19 тысячах студентах-бюджетниках. В профильном ведомстве напомнили, что набор формируется с учётом запроса экономики. Наниматели больше всего нуждаются в специалистах в сельском хозяйстве, медицине, IT, передовых технологий (лёгкой и пищевой промышленности). В этом году появилась дополнительная категория первоочередников. Помимо тех, у кого был высокий балл и другие заслуги, первыми получат рабочее место прошедшие срочную воинскую службу. Правда, при условии высокой успеваемости и рекомендаций воинских частей. 

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Первым рабочим местом в целом обеспечены. Министерство образования сообщило, сколько выпускников ВУЗов получат распределение в этом году.  Речь о более чем 19...
 
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