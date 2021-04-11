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11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

11.04.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Дата, которая напоминает о страшных преступлениях, многотысячных жертвах, геноциде и массовом терроре. 11 апреля во всём мире – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

Это отсылка к событиям 1945 года, когда была освобождена гигантская фабрика смерти Бухенвальд. Всего в лагере уничтожено – повешено, убито, умерло от истощения – только по официальным данным более 56 тысяч человек. Там были газовые камеры, крематории, ограждения из колючей проволоки, по которой пропускали электрический ток. Мощный кровавый след оставил фашистский геноцид и на сердце Беларуси. Тростенец, Минское и Бобруйское гетто, Озаричи – только некоторые из трагических мест. 

Сергей Тукало, заведующий сектором музея истории Великой Отечественной войны: «Согласно официальной историографии, около 260 лагерей смерти существовало на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Если брать территорию Минской области, то, согласно официальной историографии, порядка 400 тысяч человек было уничтожено в концлагерях и гетто». 

Сегодня по всей стране пройдут акции скорби. На митингах-реквиемах зажгут лампады, а к мемориалам возложат цветы. Охранять память и историческую правду о зверствах нацистов и их пособников в Беларуси теперь будут и на законодательном уровне. Депутаты в первом чтении уже одобрили законопроект о недопущении реабилитации нацизма. Это требование времени, ведь сегодня не прекращаются попытки переписать историю. И не допустить этого – святая миссия белорусов. В годы Великой Отечественной наша страна потеряла каждого третьего своего жителя. 

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Дата, которая напоминает о страшных преступлениях, многотысячных жертвах, геноциде и массовом терроре. 11 апреля во всём мире – Международный день освобождения...
 
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