Бедствие в преддверии посевной: немногим более 20% от необходимого количества минеральных удобрений есть в Витебской области









У Витебской области с накоплением минеральных удобрений дела обстоят хуже всех в Беларуси, следом идет Могилевская область, где накопили 32% от необходимого, а затем – Гомельская с 41%.





Меньше всего колхозы Витебсщины запасли фосфорных удобрений. Согласно оперативным данным Минсельхозпрода на 9 апреля в сельхозорганизациях региона было только 6,76% от запланированного объема этих туков.





С калийными удобрениями положение немного лучше — их есть 19% от запланированного. Азотных на ту же дату было накоплен 34,2% необходимого.





С органикой у Витебской области тоже хуже, чем у других областей, но этих удобрений успели накопить почти 80% от плана, 28,1% от запланированного уже внесли под сев яровых.





При этом в Витебской области уже начался сев яровых. К сегодняшнему числу успели посеять 5250 гектаров яровых зерновых и зернобобовых, это составляет 3,69% от запланированной площади.



