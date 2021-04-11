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«Вам не удастся выбить меня из колеи своими комментариями»: экс-глава Минздрава Владимир Караник вернулся в Facebook

11.04.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-глава Министерства здравоохранения, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник вернулся в Facebook и написал о своих впечатлениях.





- Осознавал ли я, с чем могу столкнуться? Безусловно, да. В целом мир не стал добрее и было бы наивно полагать, что соцсети являются неким островком благородства, терпимости и взаимоуважения. Для меня современные информационные технологии – продолжение реальной жизни, но никак не ее замена. Я был удивлен, что для некоторых виртуальная жизнь стала превалирующей, порой полностью подменив жизнь реальную. И я хотел бы сразу акцентировать, что захожу в Facebook для размещения интересной и полезной информации, с моей точки зрения. Информации о реальном мире, а не в стремлении убежать от него, как это, исходя из моих наблюдений, делают многие из завсегдатаев, - написал Караник.

Он добавил, что у многих возникли вопросы, почему он не отключил комментарии.

- Отвечаю, что я не сделал это по принципиальным соображениям. Во-первых, поднялся бы вой вселенский, что представители власти закрываются от народа. Во-вторых, мне хотелось бы перефразировать часть известного указа Петра I: «Пусть пишут, чтобы дурь, хамство и неадекватность каждого видна была…» Если кто-то пытается своими комментариями выбить меня из колеи, то это пустая затея. Пятнадцать лет в торакальной хирургии, тысячи часов в операционной и десять лет управленческой деятельности смогли сформировать непоколебимую стрессоустойчивость. Если я не реагирую на какие-то комментарии или вопросы, то это можно объяснить лишь отсутствием времени. При этом я хотел бы сразу заявить, что на часть комментариев не отвечаю и отвечать не планирую, так как смог еще в начальных классах осознать бесперспективность дискуссии в стиле «сам дурак», - отметил в сообщении Владимир Караник.

По его словам, социальные сети не создавались для буллинга, оскорблений и травли. Это «не путь вперед, который необходим всем, а путь в никуда». Караник заверил, что данный пост на его странице не станет последним.
 
 
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Экс-глава Министерства здравоохранения, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник вернулся в Facebook и написал о своих впечатлениях.
 
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