В Минске будут развивать бригадный метод уборки придомовых территорий и подъездов. Что это значит









— В целом службы справились со своими задачами, хотя, конечно, не без недочетов. Все недоработки проанализировали, сделали соответствующие выводы. Зимой во время сильных морозов произошли две крупные аварии на сетях теплоснабжения. К сожалению, такие инциденты неизбежны, но в наших силах минимизировать их последствия. Мы определили механизмы взаимодействия служб для максимально оперативного реагирования на ЧП, пришли к выводу, что нужно лучше информировать жителей о коммунальных проблемах, — сказал С. Рубанов.





Что касается зимней уборки дворов, то для повышения ее эффективности рассматривается необходимость закупки малогабаритной спецтехники. Жилищным организациям рекомендуется вводить бригадный метод уборки придомовых территорий, когда не один рабочий отвечает за свой участок, а бригада наводит порядок на всей вверенной территории.





В уборке подъездов также предусматривается развивать бригадный метод. Ее периодичность, к слову, установлена постановлением Минжилкомхоза от 12 июня 2020 г. № 7. В соответствии с ним сухая уборка на первом этаже и в лифте должна проводиться не реже двух раз в неделю, а в остальных вспомогательных помещениях — минимум дважды в месяц. Мыть полы в подъездах и лифтах следует не реже одного раза в месяц, протирать стены, двери, плафоны, батареи, обметать пыль с потолков и мыть окна — раз в год, а убирать в подвалах — не реже одного раза в год. Но жилфонд везде разный, в некоторых домах выполнять работы удается чаще. Чтобы решить проблему дефицита рабочих по комплексной уборке, закрепления таких работников на местах, в столице разработали регламент, который, кроме всего прочего, предусматривает систему премирования дворников, отдавших профессии хотя бы 5 лет.