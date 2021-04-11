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Скоро лето, а за границу - сложно. Какие дачи около Гродно можно купить прямо сейчас - и сразу заехать

11.04.2021 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В разгар пандемии дача — лучший вариант для самоизоляции, а еще это хорошее вложение денег, когда на финансовом рынке все нестабильно. Да и теплый сезон совсем скоро. TUT.BY посмотрел, какие дачи сейчас предлагают недалеко от Гродно, и выбрал несколько интересных предложений.

Садовый дом в 600 метрах от Гродно (почти 36 тысяч рублей)


Фото: realt.by

Двухэтажный садовый дом находится в садоводческом товариществе «Золотая осень» в 600 м от Гродно. Участок в частной собственности, площадь участка — полгектара. Дом — блочный, отопление печное. Есть подвал.



На участке высажены плодовые деревья и виноград, кусты малины, ежевики, красной и черной смородины, есть беседка и теплица. Есть электричество и сезонная вода. Удобное транспортное сообщение, асфальтированная дорога, рядом лес.

Деревянный дом около Немана (46,5 тысяч рублей)


Фото: realt.by

Двухэтажная дача находится около деревни Славичи в садовом товариществе «Донар» в 11 километрах от Гродно. До Немана от дачи — 200 метров, рядом еще и Адамово озеро.

Дом полностью деревянный, внутри также обшит деревом, снаружи — сайдинг, крыша — шифер. Общая площадь дома — почти 50 квадратных метров.

На первом этаже — две комнаты, на втором также две комнаты и балкон. Есть пристроенная веранда и просторный гараж. В доме — печь, камин и коптильня.
Участок — 5 соток. Есть деревья, беседка и два сарая.



В шаговой доступности — остановка общественного транспорта, есть хорошие подъездные пути.

Дача с хорошим ремонтом (46,5 тысяч рублей)


Кирпичный двухэтажный дом находится около озера Юбилейное в районе деревни Тарусичи.

На первом этаже — две комнаты и кухня с мебелью и хорошим ремонтом. В кухне — новый гарнитур.



На втором этаже располагается просторная спальня и лоджия. В доме печное отопление, есть коптильня. Подведена питьевая вода из скважины. Участок в 7 соток окружен деревьями, рядом течет ручей. На участке посажен сад.



Кстати, до этой дачи можно доехать на городской маршрутке.

Деревянный домик в Коробчицах (почти 40 тысяч рублей)


Деревянный дом с мансардой находится в районе Коробчиц. Участок в 8 соток расположен вблизи соснового бора, а само товарищество «Роща» окружено лесом.

На участке есть летняя кухня, беседка с навесом, сарай и гараж, а также свой колодец с насосом для подачи воды.



Дача продается со всем садовым инвентарем, газонокосилкой, садовыми качелями и новым каркасным бассейном.

Садовое товарищество находится недалеко от железнодорожных путей. От дачи до остановки электрички — 600 метров.

Дом с ремонтом и баней (119 тысяч рублей)


Двухэтажный дом со всей мебелью и техникой продают в садовом товариществе «Салют» в 6 километрах от Гродно.

Дом построен в 2020 году, его общая площадь — 76,2 квадратных метров. Здание утеплено и подготовлено под декоративную отделку фасада.


Участок — 5 соток. На нем растут туи и плодовые деревья. Есть бассейн, хозблок для хранения садового инвентаря, а также баня.




В доме сделан ремонт, на первом этаже — камин. Также по дому разведено отопление и есть теплые полы, бойлер и скважина на участке.

Дача-замок около Озер (26,5 тысяч рублей)


Необычная дача продается в садовом товариществе «Химик-2» около агрогородка Озеры (20 километров до Гродно) и недалеко от озера Белое. До пляжа — всего 500 метров.

Не ясно, пригоден ли дом для заселения сразу после покупки, но выглядит интересно.



В доме две комнаты, печное отопление. Есть электричество и вода. Участок — 5 соток.


Из плюсов — удобный и асфальтированный подъезд к дому, недалеко остановка общественного транспорта, ходит пригородный автобус.

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Теги: Гродно
 
 
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TUT.BY посмотрел, какие дачи сейчас предлагают недалеко от Гродно, и отобрал несколько интересных предложений.
 
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