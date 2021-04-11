Тихановская: «Была подорвана наша безопасность». Латушко: «Хотим знать правду, что произошло в тот день»

Источник материала: Салiдарнасць

Народный лидер и глава Народного антикризисного управления высказались о десятой годовщине теракта в минском метро.





Светлана Тихановская, говоря о трагедии в минском метро, отмечает, что 11 апреля 2011 года были «подорвана наша безопасность», «подорвано наше доверие суду», «подорвана та самая стабильность».

– С того дня мы еще очень долго не ощущали себя в безопасности, – обратилась Светлана Тихановская. – Прошло 10 лет – и режим сделал все, чтобы белорусы снова боялись ходить по улицам своих городов, не имели уверенности в том, что будет завтра, и были лишены защиты законом.

При этом сами белорусы помогают друг другу, как и тогда – 10 лет назад. Помните, все подвозили пострадавших, оказывали медицинскую, юридическую и любую другую помощь. Даже в самые тяжелые дни белорусы показывают, что мы – нация, которой хочется гордиться. И нация, которая борется – за новую Беларусь, где все заключенные по политическим мотивам на свободе и реабилитированы, где мы чувствуем себя безопасно и можем планировать свое будущее, где закон не просто соблюдается, но и равен абсолютно для всех.

Глава НАУ также высказался в годовщину трагедии.

– Когда я узнал об этом ужасном террористическом акте 11 апреля 2011 года, я написал у себя в блокноте: «Беларусь после этой трагедии уже никогда не будет такой, какой она была раньше», – вспоминает политик Павел Латушко. – Я ошибся: нам пришлось ждать еще 10 лет. И сейчас мы говорим, что мы хотим знать правду о том, что произошло в тот день. Мы скорбим, мы помним и для нас важна правда об этой страшной трагедии. И мы обязательно ее узнаем.