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Берещенье 11 апреля: что нужно сделать в этот праздник, важные запреты

11.04.2021 09:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Берещенье 11 апреля: что нужно сделать в этот праздник, важные запреты
Фото: pixabay
11 апреля 2021 года в народе называют Берещеньем - днем посвященным березе. Согласно одному из преданий именно под этим деревом спряталась от непогоды Богородица с младенцем Иисусом. Второе название праздника - Марков день, в честь памяти епископа Марка Арефусийского. А согласно православному календарю Великого поста на 2021-й год - четвертое воскресенье посвящено Иоанну Лествичнику, преподобному, который в своих скрижалях "Лествица рая" (в ней - 30 ступеней) изобразил путь восхождения человека к духовному.

Каких традиций следует придерживаться в этот день, что можно и нельзя делать, приметы и обычаи - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции Берещенья


Главные обычаи 11 апреля связаны конечно же с березой, которую называют деревом жизни, здоровья и света.

Раньше считалось, что если слегка хлестнуть заболевшего ребенка березовым прутиком, то хворь отступит. Не зря березовые веники часто используются в банях. А воткнутая в крышу дома веточка березы убережёт жилище от молнии.

В этот день наши предки ходили в березовую рощу, чтобы послушать деревья и понять, не началось ли движение березового сока, который добывала и заготавливала каждая семья. Свежим соком поили больных, из него варили сбитни с медом и травами - такой напиток чистит кровь и полезен для желудка.

Собранный сок в этот день обладает живительной силой, ведь береза символизирует женское начало, заботу, здоровье и жизнь.

Люди верили, что береза обладает целебными свойствами не только для тела, но и для души. Она может снять усталость, нейтрализовать стресс, способствует восстановлению гармонии.

Что запрещено делать на Берещенье


В этот день нельзя приближаться к плакучим ивам - считается, что это место занято душами умерших, которые наблюдают за приходом весны.

Нельзя в этот день сушить белье на улице, в том числе и на балконе - через чистую ткань в дом могут проникнуть темные силы.

Нельзя мочить ноги в водоемах - в народе верили, что русалки могут утащить на дно.

Запрещается в этот день стричься, иначе начнете терять волосы. К облысению приведет и ношение в этот день на голове грязной шапки.

В эту ночь могут присниться неприятные сны. Возможно, кошмары. На них обращать внимание не стоит. А вот странный, но хороший сон может таить важную информацию о вашем будущем.

Приметы на Марков день


Береза, посаженная рядом с домом, защищает его от молнии, отпугивает зло и привлекает благополучие в семью.

Для получения богатого урожая в поле втыкали березовые ветки.

Если береза позеленела, то через 5-6 дней температура воздуха станет выше 10 градусов.

Через неделю после распускания березовых листьев можно сажать картофель.

Какая погода 11 апреля, такой она будет и 11 октября.

Много сока на березе - к дождливому лету.

Если сначала опушается береза - жди сухого лета, если ольха - мокрого.

Облака быстро движутся в одну сторону - к жаркой погоде.

Именины в этот день празднуют Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.

Считается, что люди, родившиеся 11 апреля - добры и покладисты. В качестве оберега им следует носить корунд и циркон.
 
 
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Если береза позеленела, то через 5-6 дней температура воздуха станет выше 10 градусов.
 
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