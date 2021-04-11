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Важные традиции Берещенья

Что запрещено делать на Берещенье

Приметы на Марков день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Берещенье 11 апреля: что нужно сделать в этот праздник, важные запреты Если береза позеленела, то через 5-6 дней температура воздуха станет выше 10 градусов.

Каких традиций следует придерживаться в этот день, что можно и нельзя делать, приметы и обычаи - читайте ниже в нашем материале.Главные обычаи 11 апреля связаны конечно же с березой, которую называют деревом жизни, здоровья и света.Раньше считалось, что если слегка хлестнуть заболевшего ребенка березовым прутиком, то хворь отступит. Не зря березовые веники часто используются в банях. А воткнутая в крышу дома веточка березы убережёт жилище от молнии.В этот день наши предки ходили в березовую рощу, чтобы послушать деревья и понять, не началось ли движение березового сока, который добывала и заготавливала каждая семья. Свежим соком поили больных, из него варили сбитни с медом и травами - такой напиток чистит кровь и полезен для желудка.Собранный сок в этот день обладает живительной силой, ведь береза символизирует женское начало, заботу, здоровье и жизнь.Люди верили, что береза обладает целебными свойствами не только для тела, но и для души. Она может снять усталость, нейтрализовать стресс, способствует восстановлению гармонии.В этот день нельзя приближаться к плакучим ивам - считается, что это место занято душами умерших, которые наблюдают за приходом весны.Нельзя в этот день сушить белье на улице, в том числе и на балконе - через чистую ткань в дом могут проникнуть темные силы.Нельзя мочить ноги в водоемах - в народе верили, что русалки могут утащить на дно.Запрещается в этот день стричься, иначе начнете терять волосы. К облысению приведет и ношение в этот день на голове грязной шапки.В эту ночь могут присниться неприятные сны. Возможно, кошмары. На них обращать внимание не стоит. А вот странный, но хороший сон может таить важную информацию о вашем будущем.Береза, посаженная рядом с домом, защищает его от молнии, отпугивает зло и привлекает благополучие в семью.Для получения богатого урожая в поле втыкали березовые ветки.Если береза позеленела, то через 5-6 дней температура воздуха станет выше 10 градусов.Через неделю после распускания березовых листьев можно сажать картофель.Какая погода 11 апреля, такой она будет и 11 октября.Много сока на березе - к дождливому лету.Если сначала опушается береза - жди сухого лета, если ольха - мокрого.Облака быстро движутся в одну сторону - к жаркой погоде.Именины в этот день празднуют Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.Считается, что люди, родившиеся 11 апреля - добры и покладисты. В качестве оберега им следует носить корунд и циркон.