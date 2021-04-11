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Хакеры выложили в сеть личные данные более миллиона пользователей Clubhouse

11.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неизвестные хакеры выложили в интернет личные данные 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse. Пресс-служба соцсети пока никак не прокомментировала эту информацию.

 


Об этом сообщает портал Cybernews.

Среди выложенных в сеть личных данных фигурируют имена, фамилии, ссылки на фотографии пользователей, а также информация об аккаунтах пользователей в других социальных сетях.

Clubhouse - социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

Платформа Clubhouse существует с апреля прошлого года. В Украине социальная сеть, где можно обмениваться голосовыми сообщениями, создавать комнаты, набрала популярность в начале 2021 года.

Ранее сообщалось, что Twitter принял решение запустить собственный аналог Clubhouse. Однако эта соцсеть будет работать на Android.
 
 
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Неизвестные хакеры выложили в интернет личные данные 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse. Пресс-служба соцсети пока никак не прокомментировала эту...
 
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