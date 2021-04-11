Макей: «Ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать»

«Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать. И это будет, я считаю, абсолютно обоснованно в данной ситуации. В моем понимании те лица, которые призывают сейчас к санкциям, совершают преступление против своего народа. Я считаю, что именно так это нужно расценивать», – заявил Макей на телеканале «Беларусь 1».





Министр считает, что санкции против режима Александра Лукашенко контпродуктивны и даже негуманны.





«Соответствующие лица, сбежавшие на Запад, предлагают подобного рода действия в надежде, что станет плохо жить, не будут выплачивать зарплаты и народ выйдет на улицы и сметет этот «ненавистный режим». Ну а что дальше? Что останется после такой гипотетической революции? Останутся руины, из которых Беларусь, скорее всего, уже не возникнет», – заявил Макей.





Таким образом, на западные санкции белорусская власть отвечает репрессиями против своих же граждан. И глава МИД считает это "абсолютно обоснованным". Вот такая извращенная логика: оставьте нас в покое или мы будем мучить своих людей... И это говорит министр, которого еще недавно считали едва ли не самым приличным человеком в белорусском правительстве.







