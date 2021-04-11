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Спасатель-бодибилдер из Новополоцка взял «серебро» на крупном мультиспортивном фестивале в России

11.04.2021 10:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спасатель из Новополоцка Илья Луковец стал серебряным призером среди спортсменов-бодибилдеров на международном фестивале Siberian Power Show-2021, который прошел в апреле в российском Красноярске. Об этом сообщает МЧС.


Илья Луковец. Фото: страница Ильи Луковца во «ВКонтакте»

На фестивале Siberian Power Show-2021 прошли соревнования по 30 видам спорта, в частности, по пауэрлифтингу, бодибилдингу, силовому экстриму, армрестлингу и т.д. Он собрал 2,5 тысячи участников.

Белорус Илья Луковец занял второе место в соревнованиях среди бодибилдеров.

Илье Луковцу — 28 лет, он работает в пожарном аварийно-спасательном отряде № 1 Новополоцка.

Илья окончил ПГУ, с детства увлекается спортом, долгое время занимался водными лыжами, но получил травму. Более 10 лет назад занялся бодибилдингом.

Илья Луковец — один из топовых белорусских спортсменов, его называют «белорусским Шварценеггером». У него множество наград республиканских и международных турниров.

С женой Ириной Илья воспитывает двойняшек — Арину и Еву.


Фото: страница Ильи Луковца во «ВКонтакте»

 
 
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Спасатель из Новополоцка Илья Луковец стал серебряным призером среди спортсменов-бодибилдеров на международном фестивале Siberian Power Show-2021, который прошел в...
 
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