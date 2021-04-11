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"Крадеться к пъедесталу": частые ошибки в "Тотальном диктанте"

11.04.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Крадеться к пъедесталу": частые ошибки в "Тотальном диктанте"
Обсуждаем с главным редактором портала "Грамота.ру" Владимиром Пахомовым.

Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант", в рамках совместного проекта "Как это тотально!".

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Какие ошибки — самые распространенные? Как проект "Тотальный диктант" влияет на грамотность? Почему так сложно не ошибиться? И какую букву писать: строчную или...
 
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