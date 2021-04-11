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Тепло и без осадков — синоптики спрогнозировали погоду

11.04.2021 10:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В воскресенье погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, распространяющаяся с юго-запада Европы (в первой половине дня в северо-западных районах скажется влияние фронтального раздела).

Тепло и без осадков — синоптики спрогнозировали погоду

Синоптики говорят, что будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +17..+19°C;
  • Витебск +15..+17°C;
  • Гомель +15..+17°C;
  • Гродно 12-14 м/с;
  • Могилев +16..+18°C;
  • Минск +16..+18°C.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В воскресенье погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса,...
 
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