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Тепло и без осадков — синоптики спрогнозировали погоду
Источник материала: Навiны
В воскресенье погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, распространяющаяся с юго-запада Европы (в первой половине дня в северо-западных районах скажется влияние фронтального раздела).
Синоптики говорят, что будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха в регионах:
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В воскресенье погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса,...
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