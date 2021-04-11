Тепло и без осадков — синоптики спрогнозировали погоду

В воскресенье погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, распространяющаяся с юго-запада Европы (в первой половине дня в северо-западных районах скажется влияние фронтального раздела).





Синоптики говорят, что будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +17..+19° C ;

; Витебск +15..+17° C ;

; Гомель +15..+17° C ;

; Гродно 12-14 м/с;

Могилев +16..+18° C ;

; Минск +16..+18° C .