Отношения Лукашенко и Румаса: правитель симпатизировал ему, но ревность и страх перевесили

Источник материала: UDF



Фото: kremlin.ru

«Ты искренне болеешь за свое дело»

«Это очень интересные проекты, и, кроме того, я вижу, что ты искренне болеешь за свое дело», – сказал Лукашенко Румасу в 2009 году.

«Скоро мы будем действительно ходить в магазины, как в музеи. Мы то не будем, но большая часть населения будет туда приходить, чтобы посмотреть на рыночную экономику Мясниковича-Румаса».

«Для правительства – это колоссальная потеря. Тем более, Сергей Николаевич очень хорошо работал и работает в этой должности. Но, как он сам говорит, он банкир, и это чувствовалось в его работе. И он тяготеет больше к конкретной работе», – заявил Лукашенко.

«Ваша родина и мое любимое место – это Припять, Туровщина. Там мы с вами начали грандиозный проект. Будучи вице-премьером, вы интересовались, контролировали этот проект. Я бы хотел, чтобы вы от этого проекта не уходили».

Румас и Лукашенко на ОАО «Туровщина», 2013 год

Второй этап – идиллия в отношениях: «Румасу у меня нет оснований не доверять»

«Если БТ-5 неудобно — это не повод не создавать канал. Наоборот, чтобы «Пятый» зашевелился, надо туда этого щупака запустить… А Румасу у меня пока нет оснований не доверять. Ни одного поручения президента он не провалил, даже по деревообработке, которая ему сто лет не нужна. Поэтому вы сядьте вместе с министерством и разберитесь».

Третий этап: ревность к популярности премьер-министра

«Я просто Сергею Николаевичу советую вникать в то, что он иногда подписывает с подачи своих подчиненных, потому что вопрос контроля за исполнением собственных поручений у меня налажен достаточно хорошо», – отмечал Лукашенко.

«Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом… Не думаю, что Румас уедет из страны и увезет эти деньги, он их вложит здесь в экономику. Но все должно быть честно и по закону», – отметил руководитель страны.

Четвертый этап: опала





«Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то постятся».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отношения Лукашенко и Румаса: правитель симпатизировал ему, но ревность и страх перевесили На первом этапе Лукашенко относился к экс-премьеру с симпатией.

На минувшей неделе бывший премьер-министрпрокомментировал свое появление в Украине. По его словам, он находится в Киеве с рабочей поездкой, о переезде в эту страну речи не идет.Информацию об обысках в его минском доме Румас комментировать не стал.Очевидно, что банкир и чиновник не спешит возвращаться в Беларусь, опасаясь нездорового внимания со стороны силовиков, которое наверняка подкрепляется мнениемЕще несколько лет назад такой крутой поворот в его судьбе казался невозможным.проследил, как менялось отношение к банкиру и чиновнику со стороны руководителя страны.На первом этапе Лукашенко относился к Румасу с симпатией:Родители Румаса походили из Турова, здесь он проводил каждые летние каникулы у бабушки с дедушкой. Став председателем правления Белагропромбанка, Румас решил развить дочернее сельскохозяйственное предприятие «Туровщина». А затем предложил Лукашенко дать согласие на поддержку проекта Туровского молочного комбината, из-за деятельности которого теперь силовики задержали знакомых Румаса.Руководитель страны такое одобрение дал. Выросший в деревне Лукашенко, по всей видимости, был растроган вниманием банкира к малой родине родителей.Через год руководитель страны повысил банкира до вице-премьера в правительстве. Но рыночные подходы Румаса очень быстро не понравились Лукашенко. Он не скрывал своего недовольства:Через полтора года работы вице-премьером Румас ушел со своего поста, но все же Лукашенко не растерял к нему своих симпатий. И публично продемонстрировал, что ценит банкира.С теплотой вспомнил он и о проекте Туровского молочного комбината:С лета 2012 года по лето 2018-го Румас руководил «Банком развития». За это время Лукашенко вообще ни разу его публично не покритиковал – только хвалил.Ярким эпизодом, характеризующим их отношения, стало общение в 2017 году на олимпийском собрании. Румас как председатель Белорусской федерации футбола фактически пожаловался Лукашенко на его окружение во главе с, которое мешает запустить футбольный телеканал, опасаясь возникновению конкуренции «Беларусь 5».Руководитель страны удивился, что его поручение тормозится и заставил объясняться главу своей Администрации:Правда, после подковерных игр окружению Лукашенко удалось спустить на тормозах идею Румаса.В 2018 году Лукашенко решил, что Румас созрел для того, чтобы он возглавил правительство. Но, по всей видимости, почти сразу пожалел о своем решении. Причиной этому стал быстрый рост популярности премьера, который понравился обществу своей открытостью и поведением в стиле европейского чиновника.Кроме того, оказалось, что взгляды Румаса мало изменились: он по-прежнему хотел перевести белорусскую экономику на более рыночные рельсы, желал решить проблему с токсичной частью госсектора.Лукашенко стал публично критиковать руководителя правительства.Порой критика руководителя страны выглядела так, словно он придирается к премьеру.«Речи о списании долгов быть не может! Сергей Николаевич, вы же банкир, а предлагаете такое. Долг платежом красен!», – говорил Лукашенко о предложении по предприятия АПК, хотя в Беларуси это традиционная практика и по сей день, поскольку лично руководитель страны работу сельского хозяйства по-иному не мыслит.Лучше всего об изменившимся отношении Лукашенко к Румасу сказала неожиданная отставка последнего летом 2020 года. Вопреки заявлениям, руководитель страны раньше премьеров накануне президентских выборов не увольнял.Было очевидно, что Лукашенко Румасу больше не доверяет.Совсем скоро к ревности и недоверию по отношению к Румасу у Лукашенко, по всей видимости, прибавилось чувство страха. В августе супруга банкира выложила в Instagram фотографию с мужем на фоне внушительной колонны протестующих.Мимо Лукашенко это не прошло:Вероятно, руководитель страны испугался раскола внутри номенклатуры. С тех пор знакомые банкира задержаны, а он сам не рискует возвращаться на Родину. И хоть банкир заявляет, что не намерен заниматься политикой, для Лукашенко он уже чуть ли не враг.