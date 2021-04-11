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Отношения Лукашенко и Румаса: правитель симпатизировал ему, но ревность и страх перевесили
Источник материала: UDF
Фото: kremlin.ru
На минувшей неделе бывший премьер-министр Сергей Румас прокомментировал свое появление в Украине. По его словам, он находится в Киеве с рабочей поездкой, о переезде в эту страну речи не идет.
Информацию об обысках в его минском доме Румас комментировать не стал.
Очевидно, что банкир и чиновник не спешит возвращаться в Беларусь, опасаясь нездорового внимания со стороны силовиков, которое наверняка подкрепляется мнением Александра Лукашенко.
Еще несколько лет назад такой крутой поворот в его судьбе казался невозможным.
На первом этапе Лукашенко относился к Румасу с симпатией:
«Ты искренне болеешь за свое дело»
Родители Румаса походили из Турова, здесь он проводил каждые летние каникулы у бабушки с дедушкой. Став председателем правления Белагропромбанка, Румас решил развить дочернее сельскохозяйственное предприятие «Туровщина». А затем предложил Лукашенко дать согласие на поддержку проекта Туровского молочного комбината, из-за деятельности которого теперь силовики задержали знакомых Румаса.
Руководитель страны такое одобрение дал. Выросший в деревне Лукашенко, по всей видимости, был растроган вниманием банкира к малой родине родителей.
«Это очень интересные проекты, и, кроме того, я вижу, что ты искренне болеешь за свое дело», – сказал Лукашенко Румасу в 2009 году.
Через год руководитель страны повысил банкира до вице-премьера в правительстве Михаила Мясниковича. Но рыночные подходы Румаса очень быстро не понравились Лукашенко. Он не скрывал своего недовольства:
«Скоро мы будем действительно ходить в магазины, как в музеи. Мы то не будем, но большая часть населения будет туда приходить, чтобы посмотреть на рыночную экономику Мясниковича-Румаса».
Через полтора года работы вице-премьером Румас ушел со своего поста, но все же Лукашенко не растерял к нему своих симпатий. И публично продемонстрировал, что ценит банкира.
«Для правительства – это колоссальная потеря. Тем более, Сергей Николаевич очень хорошо работал и работает в этой должности. Но, как он сам говорит, он банкир, и это чувствовалось в его работе. И он тяготеет больше к конкретной работе», – заявил Лукашенко.
С теплотой вспомнил он и о проекте Туровского молочного комбината:
«Ваша родина и мое любимое место – это Припять, Туровщина. Там мы с вами начали грандиозный проект. Будучи вице-премьером, вы интересовались, контролировали этот проект. Я бы хотел, чтобы вы от этого проекта не уходили».
Румас и Лукашенко на ОАО «Туровщина», 2013 год
Второй этап – идиллия в отношениях: «Румасу у меня нет оснований не доверять»
С лета 2012 года по лето 2018-го Румас руководил «Банком развития». За это время Лукашенко вообще ни разу его публично не покритиковал – только хвалил.
Ярким эпизодом, характеризующим их отношения, стало общение в 2017 году на олимпийском собрании. Румас как председатель Белорусской федерации футбола фактически пожаловался Лукашенко на его окружение во главе с Натальей Кочановой, которое мешает запустить футбольный телеканал, опасаясь возникновению конкуренции «Беларусь 5».
Руководитель страны удивился, что его поручение тормозится и заставил объясняться главу своей Администрации:
«Если БТ-5 неудобно — это не повод не создавать канал. Наоборот, чтобы «Пятый» зашевелился, надо туда этого щупака запустить… А Румасу у меня пока нет оснований не доверять. Ни одного поручения президента он не провалил, даже по деревообработке, которая ему сто лет не нужна. Поэтому вы сядьте вместе с министерством и разберитесь».
Правда, после подковерных игр окружению Лукашенко удалось спустить на тормозах идею Румаса.
Третий этап: ревность к популярности премьер-министра
В 2018 году Лукашенко решил, что Румас созрел для того, чтобы он возглавил правительство. Но, по всей видимости, почти сразу пожалел о своем решении. Причиной этому стал быстрый рост популярности премьера, который понравился обществу своей открытостью и поведением в стиле европейского чиновника.
Кроме того, оказалось, что взгляды Румаса мало изменились: он по-прежнему хотел перевести белорусскую экономику на более рыночные рельсы, желал решить проблему с токсичной частью госсектора.
Лукашенко стал публично критиковать руководителя правительства.
«Я просто Сергею Николаевичу советую вникать в то, что он иногда подписывает с подачи своих подчиненных, потому что вопрос контроля за исполнением собственных поручений у меня налажен достаточно хорошо», – отмечал Лукашенко.
Порой критика руководителя страны выглядела так, словно он придирается к премьеру.
«Речи о списании долгов быть не может! Сергей Николаевич, вы же банкир, а предлагаете такое. Долг платежом красен!», – говорил Лукашенко о предложении по предприятия АПК, хотя в Беларуси это традиционная практика и по сей день, поскольку лично руководитель страны работу сельского хозяйства по-иному не мыслит.
Лучше всего об изменившимся отношении Лукашенко к Румасу сказала неожиданная отставка последнего летом 2020 года. Вопреки заявлениям, руководитель страны раньше премьеров накануне президентских выборов не увольнял.
Было очевидно, что Лукашенко Румасу больше не доверяет.
«Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом… Не думаю, что Румас уедет из страны и увезет эти деньги, он их вложит здесь в экономику. Но все должно быть честно и по закону», – отметил руководитель страны.
Четвертый этап: опала
Совсем скоро к ревности и недоверию по отношению к Румасу у Лукашенко, по всей видимости, прибавилось чувство страха. В августе супруга банкира выложила в Instagram фотографию с мужем на фоне внушительной колонны протестующих.
Мимо Лукашенко это не прошло:
«Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то постятся».
Вероятно, руководитель страны испугался раскола внутри номенклатуры. С тех пор знакомые банкира задержаны, а он сам не рискует возвращаться на Родину. И хоть банкир заявляет, что не намерен заниматься политикой, для Лукашенко он уже чуть ли не враг.
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На первом этапе Лукашенко относился к экс-премьеру с симпатией.
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