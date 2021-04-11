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Что может измениться для работающих пенсионеров в Беларуси

11.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работающих белорусских пенсионеров ожидают реальные изменения. Дело в том, что Минтруда республики работает над развитием пенсионной системы.

Что может измениться для работающих пенсионеров в Беларуси
Некоторые нормы, регулирующие деятельность этой категории граждан, перешли из стадии «предложение» в стадию практической разработки.

Напомним, что система так называемой отложенной пенсии действует в стране с 2012 года. Стало известно, что это решение может выйти за пределы существующих рамок.

Что изменится

Согласно планам ведомства, в будущем работающие пенсионеры смогут отказаться от получения пенсии. В первую очередь это касается всех тех, кто, выйдя на заслуженный отдых, решил продолжить трудовую деятельность. Эти люди могут на определенный период отказаться от выплат пенсии.

Такая мера позволит пенсионерам в будущем повысить свои доходы в 1,7-1,8 раза. Известно, что на сегодняшний день этой возможностью воспользовались около 6 тыс. работающих пенсионеров. Но знают о такой возможности далеко не все.

А вот изменений по пенсионному возрасту в Беларуси, как ранее рассказал Александр Лукашенко, ожидать не стоит.

Что предложила Федерация профсоюзов Беларуси

На сегодняшний день в республике насчитывается порядка 400 000 человек из категории работающих пенсионеров. Как заметили в белорусской Федерации профсоюзов, эти люди вправе рассчитывать на справедливое отношение и повышение пенсии.

Известно, что в этом случае пенсия не пересчитывается, несмотря на то что человек продолжает работать, а из его доходов продолжают взиматься страховые взносы.

В связи с этим ФПБ предлагает освободить таких работников от уплаты в фонд социальной защиты населения 1 % от заработной платы.

Также, в качестве альтернативного варианта, поступило предложение производить перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, т.к. эти люди уже заработали стаж, но в то же время продолжают вносить вклад в развитие экономики государства.

Что такое система «3 плюс 3»?

Еще одним инновационным механизмом развития дополнительного пенсионного страхования является так называемая система «3+3».

В этом случае работник должен будет отчислять 3 % от своей зарплаты в пенсионный фонд. Тогда и наниматель будет отчислять на будущую пенсию еще 3 %. Но главной особенностью в этом случае является право наследования, распространяющееся на эти накопления.

Дифференциация пенсии

Чтобы избежать печально известной в обществе «уравниловки», ведомство рассматривает возможность зависимости размера будущих пенсионных выплат от уровня заработной платы и трудового стажа.

Стоит заметить, что на сегодня й ден лишь 5 % работающих граждан республики производят отчисления на дополнительную пенсию. В Минтруда рассчитывают, что введенные изменения станут стимулом развития системы дополнительного пенсионного страхования.
 
 
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Работающих белорусских пенсионеров ожидают реальные изменения. Дело в том, что Минтруда республики работает над развитием пенсионной системы.
 
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