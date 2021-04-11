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«Одно спрятано в другом». Артемий Лебедев рассказал о двух удивительных местах в Минске

11.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о двух местах, которые его удивили в Минске, и которыми жителям столицы следует гордиться. Пост на эту тему он разместил на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».




Так, по словам Лебедева, на ул. Свердлова, 2 есть хорошо реконструированное конструктивистское здание Фабрики-кухни. Второе удивительное место – ресторан «Симпл», расположенный внутри.

«Фабрика-кухня напоминает дом Наркомфина в Москве (с поправкой на то, насколько города разные). Особенно крыши похожи! «Симпл» — ресторан с прекрасными маленькими порциями и вкусный. Хочу сюда вернуться каким-нибудь вечером и взять вина», — написал дизайнер у себя на странице в Instagram.

Отметим, что, вероятно, Артемий вспомнил о своей осенней поездке в Минск, так как на данный момент ресторан «Симпл» больше не работает.

К слову, во время той поездки, Лебедев отметил еще одно минское заведение, которое находится на ул. Революционной, 17.
 
Теги: Минск
 
 
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Известный российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о двух местах, которые его удивили в Минске, и которыми жителям столицы следует гордиться. Пост на эту тему...
 
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