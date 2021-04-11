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​Что произошло с валютой

11.04.2021 11:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

 На прошедшей рабочей неделе (5-9 апреля) на БВФБ был зафиксирован рост четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

​Что произошло с валютой
Фото ru.freepik.com

Выросшая четверка добавила:

  • евро — 0,0347 пункта (с 3,1089 до 3,1436 белорусского рубля);
  • доллар — 0,0023 пункта (с 2,6388 до 2,6411 белорусского рубля);
  • злотый — 0,0161 пункта (с 6,7558 до 6,9168 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна — 0,0287 пункта (с 9,4364 до 9,4651 белорусского рубля за 100 гривен).

Упала лишь российская валюта:

  • российский рубль — 0,0384 пункта (с 3,4682 до 3,4298 белорусского рубля за 100 российских).

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Теги: Курсы валют
 
 
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 На прошедшей рабочей неделе (5-9 апреля) на БВФБ был зафиксирован рост четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
 
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