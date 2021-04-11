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Что произошло с валютой
Источник материала: Навiны
На прошедшей рабочей неделе (5-9 апреля) на БВФБ был зафиксирован рост четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
Выросшая четверка добавила:
Упала лишь российская валюта:
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На прошедшей рабочей неделе (5-9 апреля) на БВФБ был зафиксирован рост четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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