Ольга Хижинкова: «Дискредитируют процветающую Беларусь, которую вы показываете на ТВ, не ненавистные вам змагары, а вы сами»

Источник материала: Салiдарнасць

«Мисс Беларусь 2008», которая провела за решеткой больше 40 суток, отреагировала на слова начальника ЦИП на Окрестина.





Ранее Евгений Шапетько на жалобы про условия в ИВС на Окрестина и в Жодино заявил: «Как правило, исключительно только содержащиеся за нарушение порядка проведения массовых мероприятий лица не желают соблюдать распорядок дня, делать в камерах уборку. И только от них данные жалобы исходят». А в МВД отреагировали : «Претензии оказались очередным массовым вбросом».

Ольга Хижинкова, которая была на сутках в обоих изоляторах , высказалась по этому поводу у себя в Instagram : «Как же достал этот мрак и позор. Все, что действительности происходит на Окрестина, дискредитирует сильную и процветающую Беларусь, которую вы показываете на своих сайтах и ТВ. И дискредитируют ее не ненавистные вам змагары, а вы сами».