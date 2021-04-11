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Ольга Хижинкова: «Дискредитируют процветающую Беларусь, которую вы показываете на ТВ, не ненавистные вам змагары, а вы сами»

11.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Мисс Беларусь 2008», которая провела за решеткой больше 40 суток, отреагировала на слова начальника ЦИП на Окрестина.

Ольга Хижинкова: «Дискредитируют процветающую Беларусь, которую вы показываете на ТВ, не ненавистные вам змагары, а вы сами»

Ранее Евгений Шапетько на жалобы про условия в ИВС на Окрестина и в Жодино заявил: «Как правило, исключительно только содержащиеся за нарушение порядка проведения массовых мероприятий лица не желают соблюдать распорядок дня, делать в камерах уборку. И только от них данные жалобы исходят». А в МВД отреагировали: «Претензии оказались очередным массовым вбросом».

Ольга Хижинкова, которая была на сутках в обоих изоляторах, высказалась по этому поводу у себя в Instagram: «Как же достал этот мрак и позор. Все, что действительности происходит на Окрестина, дискредитирует сильную и процветающую Беларусь, которую вы показываете на своих сайтах и ТВ. И дискредитируют ее не ненавистные вам змагары, а вы сами».

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«Мисс Беларусь 2008», которая провела за решеткой больше 40 суток, отреагировала на слова начальника ЦИП на Окрестина.
 
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