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Ольга Хижинкова: «Дискредитируют процветающую Беларусь, которую вы показываете на ТВ, не ненавистные вам змагары, а вы сами»
11.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Мисс Беларусь 2008», которая провела за решеткой больше 40 суток, отреагировала на слова начальника ЦИП на Окрестина.
Ранее Евгений Шапетько на жалобы про условия в ИВС на Окрестина и в Жодино заявил: «Как правило, исключительно только содержащиеся за нарушение порядка проведения массовых мероприятий лица не желают соблюдать распорядок дня, делать в камерах уборку. И только от них данные жалобы исходят». А
Ольга Хижинкова,
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Ольга Хижинкова: «Дискредитируют процветающую Беларусь, которую вы показываете на ТВ, не ненавистные вам змагары, а вы сами»
«Мисс Беларусь 2008», которая провела за решеткой больше 40 суток, отреагировала на слова начальника ЦИП на Окрестина.
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