Чалый о курсе рубля: Есть запас прочности, пока реанимация не требуется









"Кризис 11-го года был предельно простой: это был кризис реализации накопленных дисбалансов. Курс белорусского рубля был серьёзно переоценён. Если бы не действия тогдашних денежных властей, хотя на самом деле решение, чтобы отпустить курс и сменить режим его с фиксированного на плавающий, было готово — в течение полугода власти упирались этому решению — с марта по октябрь 2011 года. В результате девальвация оказалась столь большой и в конечном счёте она оказала оздоровляющее воздейсствие на финансы предприятий".





Сейчас, считает аналитик, ситуация обратная.





"Нынешняя стуация, как и ситуация начала гибридной девальвации 15-го года, отличаются от ситуации 2011-го: белорусская экономика пережила ту самую модернизацию с 12 по 15 год, главным нетто-результатом которой было то, что все предприятия, которые её пережили, пережили с огромными долгами, при чём валютными долгами. И большие валютные долги сейчас приводят к тому, что серьёзная девальвация не оздоровит состояние этих предприятий, а ухудшит. То есть формально есть запас прочности, в течение которого эта экономика может функционировать в режиме хронической болезни, нездоровья, но не острого кризиса — как инсульт, приступ и ещё что-то, что требует вмешательства скорой помощи или реанимации".