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Байкер посадил на мотоцикл сразу 20 человек: мотосезон открыли в Гродно
Источник материала: Партизан
Десятки мотоциклистов собрались на северной парковке торгово-развлекательного комплекса «Тринити». Некоторые приехали и вовсе целыми семьями,
Желающие могли не только сфотографироваться с байками и посидеть на них, но и поучаствовать в различных конкурсах и получить ценные призы типа бесплатной полировки или тату.
В одном из конкурсов решили проверить силу мотоцикла МВ-750. На него взгромоздились сразу 20 человек и… байк выдержал, даже проехал несколько метров!
Напомним, что во многих городах Беларуси байкеры отказались от подобных мероприятий в знак протеста против задержаний, арестов и судов над байкерами во время и после прошлогодних акций протеста.
Фото:
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Десятки мотоциклистов собрались на северной парковке торгово-развлекательного комплекса «Тринити». Некоторые приехали и вовсе целыми семьями,...
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