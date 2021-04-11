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Байкер посадил на мотоцикл сразу 20 человек: мотосезон открыли в Гродно

11.04.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Десятки мотоциклистов собрались на северной парковке торгово-развлекательного комплекса «Тринити». Некоторые приехали и вовсе целыми семьями, рассказывает «Вечерний Гродно».
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Желающие могли не только сфотографироваться с байками и посидеть на них, но и поучаствовать в различных конкурсах и получить ценные призы типа бесплатной полировки или тату.

В одном из конкурсов решили проверить силу мотоцикла МВ-750. На него взгромоздились сразу 20 человек и… байк выдержал, даже проехал несколько метров!

Напомним, что во многих городах Беларуси байкеры отказались от подобных мероприятий  в знак протеста против задержаний,  арестов и судов над байкерами во время и после прошлогодних акций протеста.  
 
Теги: Гродно
 
 
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Десятки мотоциклистов собрались на северной парковке торгово-развлекательного комплекса «Тринити». Некоторые приехали и вовсе целыми семьями,...
 
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