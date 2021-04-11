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Шутка что ли? Макей заявил, что увеличилось число европейцев, желающих получить белорусское гражданство
Источник материала: Партизан
Число обращений за гражданством Беларуси из западных стран увеличилось, заявил министр иностранных дел Владимир Макей
"Кто-то может ерничать в данной ситуации, но к нам увеличилось количество обращений за вступлением в гражданство Беларуси. Из западных стран", - сказал Макей.
По его словам, МИД сейчас обобщает эту информацию и будет докладывать руководству для того, чтобы были приняты меры по, возможно, ускоренной процедуре предоставления гражданства.
Макей рассказал, с чем, по его мнению, связано увеличение числа обращений. "В первую очередь, наверное, потому что повлияла пандемическая ситуация. Но, в то же время, ни один гражданин западной страны не поехал бы в нестабильную страну или небезопасную страну. Поэтому такие обращения имеют под собой конкретные веские основания", - считает он.
Сложно поверить, конечно. Но разве что ранее было одно обращение - стало 2. Формально будет рост - 100% или увеличение вдвое.
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Шутка что ли? Макей заявил, что увеличилось число европейцев, желающих получить белорусское гражданство
Число обращений за гражданством Беларуси из западных стран увеличилось, заявил министр иностранных дел Владимир Макей в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу.
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