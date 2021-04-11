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Посмотрите на солнечное гало, которое заметили под Минском

11.04.2021 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В группе «Природа Беларуси» в VK опубликовали фотографии красивого природного явления — солнечного гало. Его заметили утром 11 апреля под Минском.


В посте с фотографиями уточняется: «Из-за наличия в верхних слоях атмосферы множества ледяных кристаллов образовалось 22-градусное солнечное гало. Также можно было заметить и верхнюю касательную дугу к 22-градусному гало».

В «Википедии» добавляют: в 22-градусном гало различима только часть цветов спектра (от красного до желтого), остальная часть выглядит белой из-за многократного смешения преломленных лучей. Паргелический круг и ряд других дуг гало почти всегда белые. Дуги, окрашенные в радужные цвета, появляются над или под светилом, касаясь 22-градусного круга. При низком положении светила вытягиваются концами кверху. По мере увеличения высоты приближаются к кругу.

 
 
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В 22-градусном гало различима только часть цветов спектра (от красного до желтого), остальная часть выглядит белой из-за многократного смешения преломленных лучей.
 
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