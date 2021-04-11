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Посмотрите на солнечное гало, которое заметили под Минском
Источник материала: Tut.by
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В посте с фотографиями уточняется: «Из-за наличия в верхних слоях атмосферы множества ледяных кристаллов образовалось 22-градусное солнечное гало. Также можно было заметить и верхнюю касательную дугу к 22-градусному гало».
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В 22-градусном гало различима только часть цветов спектра (от красного до желтого), остальная часть выглядит белой из-за многократного смешения преломленных лучей.
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