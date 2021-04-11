Взгляните на «почти флагман» Samsung Galaxy S21 FE до анонса

Источник материала: Tut.by

Известный инсайдер OnLeaks показал качественные рендеры еще официально не анонсированного Samsung Galaxy S21 FE.





Впервые смартфоны с приставкой FE (Fan Edition, версия для фанатов) показали в прошлом году — им стал Galaxy S20 FE ( наш обзор ). А теперь, похоже, нас ждет обновление — Galaxy S21 FE.

Инсайдер заявляет: устройство будет пластиковым сзади, но грани корпуса — металлические. Предполагаемые габариты — 155,7×74,5×7,9 мм (или 9,3 мм с учетом выпирающего модуля тройной камеры). Диагональ дисплея гаджета составит 6,4 дюйма, в его центре, сверху — вырез под фронталки. Панель при этом полностью плоская, без сгибов по бокам.













Более точные характеристики вроде используемого процессора или объема памяти пока не называются. Но наверняка можно предположить, что ОС — это Android 11, а оболочка — One UI не ниже версии 3.1.

OnLeaks предполагает, что цена Galaxy S21 FE окажется в районе 700 долларов.