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СМИ: Милевский покинет «Минай» летом. Клуб разочарован в возможностях футболиста

11.04.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Минай» прекратит сотрудничество с форвардом Артемом Милевским, сообщает «Спортивка».


Пришло время отдыха?


Контракт был подписан на 1,5 года, но будет разорван этим летом.

«Минай» разочарован в возможностях 36-летнего футболиста.

К тому же клуб сможет разгрузить зарплатную ведомость, ведь Милевский получает около 8-10 тысяч евро в месяц.

Он провел 5 матчей за «Минай» после перехода зимой. Статистика здесь.
 
 
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«Минай» прекратит сотрудничество с форвардом Артемом Милевским, сообщает «Спортивка».
 
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