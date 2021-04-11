СМИ: Милевский покинет «Минай» летом. Клуб разочарован в возможностях футболиста





Пришло время отдыха?









Контракт был подписан на 1,5 года, но будет разорван этим летом.





«Минай» разочарован в возможностях 36-летнего футболиста.





К тому же клуб сможет разгрузить зарплатную ведомость, ведь Милевский получает около 8-10 тысяч евро в месяц.





Он провел 5 матчей за «Минай» после перехода зимой. Статистика здесь.