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Студентов из СНГ в Белорусском госуниверситете стало больше
11.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Во время пандемии
Умеджон готовится к итоговым экзаменам. Он будущий программист. Четверокурсник приехал из Таджикистана в Беларусь по обмену. Собирается в магистратуру, но только после встречи с мамой, ее не видел уже два года.
За белорусским дипломом едут студенты со всего Содружества. Большая часть – из Туркменистана. Керим учится на филолога, но впервые познакомился со страной благодаря футболу. Приехал на сборы с национальной командой, а после вернулся за образованием.
Абитуриенты из России, Казахстана и Туркменистана могут поступать на бюджет. Нужно сдать централизованное тестирование и пройти конкурс. Остальных принимают на платное обучение по собеседованию. В Белорусском государственном университете более 2000 студентов из стран Содружества. Во время пандемии их число даже выросло –
Чаще всего иностранцы выбирают филфак и международную журналистику. Стало больше желающих получить белорусский диплом экономиста и юриста.
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В главном вузе страны учатся почти две тысячи представителей стран Содружества.
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