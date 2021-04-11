Студентов из СНГ в Белорусском госуниверситете стало больше

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во время пандемии в Белорусском госуниверситете выросло число студентов из стран Содружества. Помогли высокие технологии и дистанционное обучение. Сейчас здесь учатся почти две тысячи представителей СНГ. Как построено обучение и какие специальности самые популярные, выяснила корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Умеджон готовится к итоговым экзаменам. Он будущий программист. Четверокурсник приехал из Таджикистана в Беларусь по обмену. Собирается в магистратуру, но только после встречи с мамой, ее не видел уже два года.

«Когда я поступил в Национальный таджикский университет, мне объяснили, что два года буду учиться там и два года в белорусском. Они сказали, если ты не согласен, то можешь перевестись. Я сказал, что нет. Ради своей мамы я все сделал», – рассказал Умеджон Ятимов.

За белорусским дипломом едут студенты со всего Содружества. Большая часть – из Туркменистана. Керим учится на филолога, но впервые познакомился со страной благодаря футболу. Приехал на сборы с национальной командой, а после вернулся за образованием.

«Я был тут примерно 10 дней, и мне очень понравился Минск. Плюс ко всему тут учился мой двоюродный брат. Он мне показал город», – поделился Керим Джуманиязов.

Абитуриенты из России, Казахстана и Туркменистана могут поступать на бюджет. Нужно сдать централизованное тестирование и пройти конкурс. Остальных принимают на платное обучение по собеседованию. В Белорусском государственном университете более 2000 студентов из стран Содружества. Во время пандемии их число даже выросло – благодаря современным технологиям .

«Наши сотрудники создали очень мобильный, высокотехнологичный университетский портал, на котором может проходить все обучение. Студенты даже жалуются, что когда идет процесс обучения в виртуальном режиме, им приходится работать гораздо больше, чем в аудитории», –рассказал проректор Белорусского государственного университета Дмитрий Медведев.

Чаще всего иностранцы выбирают филфак и международную журналистику. Стало больше желающих получить белорусский диплом экономиста и юриста.