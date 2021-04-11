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Минчане несут цветы к мемориалу погибшим на "Октябрьской" – видео

11.04.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Взрыв в минском метро прогремел в 17:55 в понедельник, 11 апреля 2011 года. Трагедия унесла 15 жизней, более 400 человек пострадали – и даже 10 лет спустя не все из них могут сказать, что полностью физически здоровы. 

Взрывное устройство было заложено под скамейкой на платформе метро. В момент взрыва на “Октябрьской” своих поездов ждали около трехсот человек. Пятнадцать погибли, около двухсот были ранены. Взрыв на платформе метро “Октябрьская” прогремел 10 лет назад. Мы поговорили с теми, для кого тот день не в прошлом. И поминутно восстановили хронологию событий.

В годовщину трагедии минчане несут цветы и свечи к мемориалу "Река жизни", установленному у входа на станцию метро "Октябрьская".

 
 
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Каждый год к мемориалу "Река жизни" приходят минчане – почтить память жертв теракта в минском метро. Смотрите видео, снятое у мемориала в это воскресенье.
 
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