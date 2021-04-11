Источник материала: Sputnik Беларусь

Взрыв в минском метро прогремел в 17:55 в понедельник, 11 апреля 2011 года. Трагедия унесла 15 жизней, более 400 человек пострадали – и даже 10 лет спустя не все из них могут сказать, что полностью физически здоровы.

Взрывное устройство было заложено под скамейкой на платформе метро. В момент взрыва на “Октябрьской” своих поездов ждали около трехсот человек. Пятнадцать погибли, около двухсот были ранены. Взрыв на платформе метро “Октябрьская” прогремел 10 лет назад. Мы поговорили с теми, для кого тот день не в прошлом. И поминутно восстановили хронологию событий.

В годовщину трагедии минчане несут цветы и свечи к мемориалу "Река жизни", установленному у входа на станцию метро "Октябрьская".