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В Червеньском районе три человека отравились угарным газом

11.04.2021 12:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ЧП произошло сегодня ночью в деревне Красная Смена.

В Червеньском районе три человека отравились угарным газом

По информации МЧС, в районную больницу были доставлены двое мужчин (1954 г.р. и 1981 г.р.), а также женщина (1954 г.р.).

Обстоятельства происшествия не сообщаются. Спасатели отметили, что, по предварительным данным, все трое были госпитализированы с отравлением угарным газом (причина — «преждевременное закрытие задвижки дымохода печи»).

 
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ЧП произошло сегодня ночью в деревне Красная Смена.
 
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