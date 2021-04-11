В Червеньском районе три человека отравились угарным газом

ЧП произошло сегодня ночью в деревне Красная Смена.





По информации МЧС, в районную больницу были доставлены двое мужчин (1954 г.р. и 1981 г.р.), а также женщина (1954 г.р.).

Обстоятельства происшествия не сообщаются. Спасатели отметили, что, по предварительным данным, все трое были госпитализированы с отравлением угарным газом (причина — «преждевременное закрытие задвижки дымохода печи»).