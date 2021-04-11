Подросток в Санкт-Петербурге устроил стрельбу в школьной раздевалке

Источник материала: ОНТ

Учащийся школы в Санкт-Петербурге принес в школу пневматический пистолет и устроил стрельбу в раздевалке. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию об этом заявил преподаватель школы 10 апреля. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже школьника в присутствии матери опросили и отпустили. Стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ТАСС

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