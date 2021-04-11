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Подросток в Санкт-Петербурге устроил стрельбу в школьной раздевалке
Источник материала: ОНТ
Учащийся школы в Санкт-Петербурге принес в школу пневматический пистолет и устроил стрельбу в раздевалке. Об этом сообщает пресс-служба
В полицию об этом заявил преподаватель школы 10 апреля. В результате инцидента никто не пострадал.
Позже школьника в присутствии матери опросили и отпустили. Стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: ТАСС
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Учащийся школы в Санкт-Петербурге принес в школу пневматический пистолет и устроил стрельбу в раздевалке. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД России по...
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