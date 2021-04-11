|
«Плюс 28 лет к жизни»: шведские ученые о влиянии алкоголя на организм
Источник материала: ОНТ
Шведские ученые из Каролинского института опубликовали исследование, в котором говорится о влиянии алкоголя на организм человека. По словам исследователей, отказ от спиртного способен продлить жизнь на 28 лет, пишет
Ученые в течение 20 лет наблюдали за продолжительностью жизни алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции. Исследования показали, что летальность от различных заболеваний и недугов была заметно выше именно в пьющей группе участников эксперимента. В среднем продолжительность их жизни сокращалась на 28 лет.
Эксперты отметили, что спиртное даже в малых дозах значительно влияет на возникновение онкологии, слабоумия, импотенции и бесплодия. Алкоголь также негативно воздействует на сердце, мозг и печень.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шведские ученые из Каролинского института опубликовали исследование, в котором говорится о влиянии алкоголя на организм человека. По словам исследователей, отказ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)