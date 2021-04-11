Страшная авария в Пинском районе: погибли 18-летняя девушка и 27-летний водитель

Источник материала: ОНТ

Смертельное ДТП в Пинском районе произошло ночью 11 апреля, сообщает Следственный комитет .

За рулем Nissan находился 27-летний житель Пинска, с ним в машине ехала 18-летняя пассажирка. Автомобиль двигался по трассе Р-8 Лунинец-Пинск.

Во время движения мужчина не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет, врезался в деревья и загорелся. Мужчина и девушка скончались на месте от полученных телесных повреждений.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

Фото: Следственный комитет

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