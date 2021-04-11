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До +19°С: прогноз погоды в Беларуси на 12 апреля

11.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До +19°С: прогноз погоды в Беларуси на 12 апреля

Запахло настоящей весной. В воскресенье будет тепло, а в понедельник даже жарко!  

До +19°С тепла ожидается 12 апреля в Беларуси, прогнозирует Белгидромет. Будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром по северо-западу пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется южный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит +1°С …+6°С, по западу – до +9°С. Днем воздух прогреется до +13°С…+19°С.

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Запахло настоящей весной. В воскресенье будет тепло, а в понедельник даже жарко!   До +19°С тепла ожидается 12 апреля в Беларуси, прогнозирует Белгидромет. Будет...
 
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