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До +19°С: прогноз погоды в Беларуси на 12 апреля
Источник материала: ОНТ
Запахло настоящей весной. В воскресенье будет тепло, а в понедельник даже жарко!
До +19°С тепла ожидается 12 апреля в Беларуси, прогнозирует Белгидромет. Будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром по северо-западу пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется южный умеренный, днем местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит +1°С …+6°С, по западу – до +9°С. Днем воздух прогреется до +13°С…+19°С.
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Запахло настоящей весной. В воскресенье будет тепло, а в понедельник даже жарко! До +19°С тепла ожидается 12 апреля в Беларуси, прогнозирует Белгидромет. Будет...
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