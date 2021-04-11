Такое забыть? Кто рискнет сказать, что у наших врагов была своя правда?

Источник материала: ОНТ

11 апреля 1945 года заключенные немецкого концлагеря Бухенвальд восстали против нацистов, неимоверной ценой добыв одну из важнейших ценностей жизни – свободу быть и считаться человеком. Первый концентрационный лагерь в гитлеровской Германии построен в 1933 году на окраине г. Дахау. Позже появились упомянутый Бухенвальд, Освенцим, Майданек, Треблинка, Саласпилс...





Источник: 2w.su/memory/4464

В Германии и оккупированных ею странах создали 14 тысяч концлагерей для 18 миллионов заключённых из 30-ти стран мира. 11 миллионов человек, из которых более 5 миллионов – советские граждане, не смогли пережить этот ад. Опустим подробности запредельных условий, голода, рабского труда, издевательств и медицинских экспериментов, от которых узники гибли каждый день. Просто в тишине взгляните на представленные фотографии, на глаза тех, кто на них еще жив…



Источник: timecodefest.ru/2020/works/school/text-school/49404

76 лет отделяют нас от этой даты. И 76-й раз в мире по решению ООН отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Поверьте, будут 77-й и 78-й, и последующие.

В 1946 году Международный трибунал в г. Нюрнберге признал деяния фашистов не только военными, но и преступлениями против человечества.



Источник: http://ju.org.ua/ru/holocaust/738.html

В годы Великой Отечественной войны в БССР – более 260 лагерей смерти. Крупнейшие – Тростенец, Минское гетто, Озаричи и, только вдумайтесь, детский концлагерь Красный Берег! По приблизительным данным, на нашей территории нацисты уничтожили около 1,5 миллионов человек.

Каторжный труд, убийства наших соотечественников, политзаключенных и евреев из Европы стали делом будничным. Смерть настигала здесь минских подпольщиков и партизан. Жизни заключенных здесь отводилось лишь 2-3 месяца, а для некоторых – дни.

До середины 1944 года в Тростенце гитлеровцы мучили, убивали, сжигали ни в чем неповинных людей – 206,5 тысяч жертв!

Для белорусов Тростенец стал вторым ударом такого рода. Первый – концлагерь в Берёзе-Картузской (нынешний г. Берёза Брестской области, с 1921 по 1939 годы вынужденно находившейся в составе Польши). Основанием для его создания в 1934 году стал совместный декрет Президента Польши Игнация Мосьтицкого и польского правительства о местах изоляции социально опасных элементов, инакомыслящих, включая членов Компартии Западной Беларуси.



Источник: belhistory.by/2020/06/28/ot-voshoda-do-zahoda-solnca-iznurjali

Действовавший в нем режим не уступал порядкам концлагерей нацистской Германии. Лишь с воссоединением Западной и Восточной Беларуси 17 сентября 1939 года лагерь ушел в небытие.

Можем ли мы оправдать такие бесчеловечные деяния даже через столь длительное время или допустить хоть самую «легкую корректировку» истории, чтобы немного забыть все это? Конечно, нет!

Время лечит раны, но память ему должна быть неподвластна!

К величайшему сожалению, оплотов правды о Второй мировой войне и ее отдельных эпизодах, о Великой Отечественной войне в наши дни становится меньше. И больно сознавать, что историческую и духовную память стирать пытаются страны, которые плечом к плечу с Советским Союзом бились против нацизма, свободу которым своими руками принес именно советский солдат. А когда определённые силы в Европе приравнивают советскую армию к гитлеровской, то становится совсем уж печально…

И тех, кто выступал на стороне фашистских молодчиков или самостоятельно творил им подобные бесчинства, уже лживо и цинично пытаются сделать чуть ли не национальными героями, боровшимися, оказывается, против коммунизма! И верх цинизма в том, что придается этим шагам явный политический акцент.

Вспомните хотя бы недавние события в г. Бресте вокруг польского военного преступника Ромуальда Райса по кличке Бурый, приведшие к вынужденной высылке польского дипломата, пытавшегося вложить в головы наших детей свою историческую «правду» о «герое» Райсе. А ведь Бурый и ряд его «проклятых солдат» за преступления против мирных жителей, крестьян и православных (белорусов в том числе) были казнены своими же соотечественниками в 1949 году. Осознанные убийства не имеют оправданий!



Источник:

bielskpodlaski.naszemiasto.pl

А ведь польский Институт национальной памяти еще в 2000-х годах охарактеризовал деятельность Бурого как «преступления против человечности».

И кто же в наши дни может чтить такого человека? Лишь польские националисты. А национализм по своей сути ничего, кроме вражды и разрушения, не несет. И если они – герои, то почему же прокляты?..

Кстати, при высшем руководстве Польши в лице генерала Ярузельского или демократа Валенсы даже о «потугах» по героизации военных преступников нельзя было помыслить. Оставившие знаковый след в истории Польши и глобальной политики, они знали цену мирной жизни: Ярузельский сражался против гитлеровцев, а отец Валенсы был измучен в концлагере, умерев дома сразу по освобождению в 1945 году.

Даже в современной Германии принято не забывать о преступлениях гитлеровцев, чтить убиенных фашистским режимом и склонять голову перед павшими в борьбе с ним. Обращения к темам Второй мировой войны и развитию общей культуры памяти жертв той страшной трагедии человечества звучат снова и снова.

Вот поэтому и нам – наследникам победителей – нужно искренне и бережно хранить настоящую историю, не позволяя забрать ее не только у себя, но и у будущих поколений. Ведь никакие «модные» призывы к толерантности и срокам давности, политические интриги не должны стать преградой для торжества истины в странах, которых коснулась или обошла война.



Источник: https://irl.by/bookshelf/notes-horny-girls.html

Если же вдруг будут закрадываться в голову сомнения, на чьей стороне в те трагические годы была правда, то стоит поехать в мемориальные комплексы, созданные на месте концлагерей Тростенец или Озаричи. А еще лучше, пообщаться со свидетелями тех кровавых событий. Пока они еще рядом с нами…



Источник: germania.one/kto-pomogaet-byvshim-uznikam-fashistskih-konclagerej/





ФОТО: открытые источники Интернет













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