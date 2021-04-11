Усилить президентские полномочия: в Кыргызстане проводят референдум по изменениям в Конституцию

Источник материала: ОНТ

Будущий политический курс страны сегодня определят в Кыргызстане. Там пройдёт референдум о поправках в Конституцию и выборы в местные советы.

В новой версии основного закона планируют усилить полномочия президента, а премьер получит их куда меньше. Кабмин будет возглавлять руководитель администрации главы государства, а за исполнительную власть станет отвечать президент. К такому решению страну подтолкнули беспорядки минувшей осени. Тогда непрошедшие в парламент партии агрессивно вывели своих сторонников на улицы. Протестующие штурмовали здания администрации президента, парламента и силовых органов. Для усмирения толпы применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Власти назвали это попыткой госпереворота – третьего за последние 15 лет.

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