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Смотрите на ОНТ! Первый полуфинал кулинарного шоу «Народный повар» состоится уже сегодня
Источник материала: ОНТ
Приготовиться всем любителям вкусной еды! Главное кулинарное шоу телеканала ОНТ – «Народный повар» – первый полуфинал уже сегодня.
Это шоу не столько про еду, сколько о белорусах, любящих вкусно готовить. Все они боролись за звание «Народного повара» с июля в студии телеканала ОНТ. Люди самых разных профессий: врачи, землеустроители, шахтеры и даже военнослужащие ракетных войск. Каждое воскресенье они собирались вместе на кухне под десятками камер. Чтобы вкусно готовить, шеф-поваром быть вовсе не обязательно. Достаточно просто любить кухню и не бояться экспериментов. Как кулинарных, так и творческих!
Позади – 30 кулинарных батлов. А приготовленных блюд – за сотню! Уже сегодня страна узнает первых финалистов. Развязка самого народного кулинарного шоу очень близко! Смотрите в эфире ОНТ в 10:30.
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Приготовиться всем любителям вкусной еды! Главное кулинарное шоу телеканала ОНТ – «Народный повар» – первый полуфинал уже сегодня. Это шоу не столько про еду,...
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