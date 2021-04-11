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Профсоюзы Литвы зафиксировали случаи незаконного принуждения работников к прививкам

11.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Профсоюзы Литвы зафиксировали случаи незаконного принуждения работников к прививкам

Накаляется ситуация и споры вокруг вакцин. Литовские профсоюзы зафиксировали случаи незаконного принуждения работников прививаться. Тем, кто отказывается от укола, работодатели угрожают отстранением от работы либо и вовсе увольнением.   

«Это незаконно», – твердят профсоюзы. Ранее литовский Минздрав призвал все предприятия с численностью персонала более ста человек привиться от COVID-19. Сотрудникам разрешили выбрать вакцину. Однако быстрее получат прививку те, кто остановится на AstraZeneca. Её запасы в стране – более 120 тысяч доз. Премьер заявила, что вакцинация крупных предприятий позволит использовать накопления. Однако литовцев такой подход не устраивает.

Ранее департамент Европейского агентства лекарственных средств подтвердил связь между AstraZeneca и образованием тромбов. До этого ряд стран приостановил её использование после сообщений о смерти пациентов. После этих случаев Евросоюз заявил о том, что проверит вакцину компании Johnson&Johnson. Российский «Спутник V» одобрен в 59 странах. Применяется он и в Беларуси. 

В нашей стране начался этап массовой вакцинации. После групп риска прививают всех желающих. Записаться можно в поликлиниках, в некоторых даже онлайн. Вакцинация в нашей стране добровольная. На выбор два препарата – российский «Спутник V» и китайский «Синофарм». 

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Накаляется ситуация и споры вокруг вакцин. Литовские профсоюзы зафиксировали случаи незаконного принуждения работников прививаться. Тем, кто отказывается от...
 
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