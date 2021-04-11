После Китая и России: еще одна страна предложила Беларуси свою вакцину от коронавируса













Он сообщил, что вопрос обсуждался на встрече Александра Лукашенко с Чрезвычайным и Полномочным послом Индии Сангитой Бахаду.

заявил глава МИД в эфире БТ. — Индия разработала уже две вакцины. Она предложила и нам использовать свою разработку для населения. — Это пример нормального, порядочного, равноправного взаимодействия двух государств. Когда искусственно не выпячиваются и не политизируются какие-то проблемы, связные с правами человека, еще какими-то вещами, что зачастую является абсолютно надуманным предлогом, —глава МИД в эфире БТ.

Отметим, что в настоящее время в Индии производится 2 вида вакцин. Первая – Covishield – местное название препарата, созданного британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Вторая вакцина — Covaxin созданная индийской компании Bharat Biotech.



