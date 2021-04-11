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После Китая и России: еще одна страна предложила Беларуси свою вакцину от коронавируса

11.04.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.




Он сообщил, что вопрос обсуждался на  встрече Александра Лукашенко с Чрезвычайным и Полномочным послом Индии Сангитой Бахаду.
 
— Индия разработала уже две вакцины. Она предложила и нам использовать свою разработку для населения. — Это пример нормального, порядочного, равноправного взаимодействия двух государств. Когда искусственно не выпячиваются и не политизируются какие-то проблемы, связные с правами человека, еще какими-то вещами, что зачастую является абсолютно надуманным предлогом, — заявил глава МИД в эфире БТ.
 
Отметим, что в настоящее время в Индии производится 2 вида вакцин. Первая – Covishield – местное название препарата, созданного британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Вторая вакцина — Covaxin созданная индийской компании Bharat Biotech.
 
 
 
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Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
 
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