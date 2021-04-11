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Могилевское ноу-хау: двери подъездов покрасили в цвета госфлага
Источник материала: Партизан
Как сообщает
Теперь все подъезды дома раскрашены в цвета белорусского флага. Всего их пять.
А то, что давно надо перекрасить лавочки и починить ступеньки в подъезд никто не заметил.
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Как сообщает TUT.BY, в одном из могилевских домов двери подъездов покрасили в красный и зеленый цвета.
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