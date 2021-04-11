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Могилевское ноу-хау: двери подъездов покрасили в цвета госфлага

11.04.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает TUT.BY, в одном из могилевских домов двери подъездов покрасили в красный и зеленый цвета.


Теперь все подъезды дома раскрашены в цвета белорусского флага. Всего их пять.



А то, что давно надо перекрасить лавочки и починить ступеньки в подъезд никто не заметил. 
 
 
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Как сообщает TUT.BY, в одном из могилевских домов двери подъездов покрасили в красный и зеленый цвета.
 
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