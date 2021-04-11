Ирония судьбы. Фильм Кончаловского и расследования Навального получили премию «Белый слон»

Источник материала: Tut.by

Вечером 10 апреля в Москве прошла церемония вручения премии российских кинокритиков и киноведов «Белый слон». Лучшим фильмом назвали драму «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, а в номинации «Событие года» победил российский оппозиционер Алексей Навальный и его творческий коллектив — за документальные фильмы-расследования.



Фото: кадр из фильма «Дорогие товарищи!»

Главную награду получил Андрей Кончаловский за фильм о расстреле мирных протестующих «Дорогие товарищи!». Примечательно, что за несколько дней до вручения призов режиссер просил снять свой фильм с конкурса из-за намерения экспертного совета премии наградить оппозиционера Алексея Навального. Однако организаторы заявили, что это не предусмотрено регламентом премии.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в заключении, также стал лауреатом «Белого слона» в категории «Событие года» за документальные фильмы-расследования, снятые Фондом борьбы с коррупцией.



Фото: кадр из фильма «Дворец для Путина. История самой большой взятки» на YouTube-канале Алексея Навального

В номинации «Лучший сценарий» победила эротическая комедия «Глубже!» Михаила Сегала, приз за главную мужскую роль достался Александру Палю за съемки в этой же картине. Якутскую ленту «Пугало» тоже наградили дважды — за лучшую режиссерскую работу (Дмитрий Давыдов) и главную женскую роль (Валентина Чыскыырай-Романова).

«КиноПоиск» приводит полный список победителей:

Лучший фильм

«Глубже!»

«Дорогие товарищи!»

«Конференция»

«Пугало»

Лучшая режиссерская работа

Дмитрий Давыдов, «Пугало»

Андрей Кончаловский, «Дорогие товарищи!»

Виталий Суслин, «Папье-маше»

Лучший сценарий

Елена Киселева и Андрей Кончаловский, «Дорогие товарищи!»

Михаил Сегал, «Глубже!»

Иван. И. Твердовский, «Конференция»

Лучшая операторская работа

Антон Громов и Алишер Хамидходжаев, «Преступный человек»

Николай Желудович, «Трое»

Андрей Найденов, «Дорогие товарищи!»

Ирина Уральская, «Блокадный дневник»

Лучшая работа художника

Ваня Боуден, «Конференция»

Александр Загоскин, Татьяна Патрахальцева и Галина Солодовникова, «Серебряные коньки»

Ирина Очина, «Дорогие товарищи!»

Ираида Шульц, «Блокадный дневник»

Лучшая музыка к фильму

Андрей Гурьянов, «Черный снег»

Анна Друбич, «Гипноз»

Дмитрий Шугайкин, «Человек из Подольска»

Лучшая главная женская роль

Юлия Высоцкая, «Дорогие товарищи!»

Наталья Павленкова, «Конференция»

Валентина Чыскыырай-Романова, «Пугало»

Лучшая главная мужская роль

Вадик Королев, «Человек из Подольска»

Александр Паль, «Глубже!»

Константин Хабенский, «Трое»

Лучшая роль второго плана

Татьяна Догилева, «Доктор Лиза»

Сергей Дрейден, «Блокадный дневник»

Виктория Исакова, «Человек из Подольска»

Лучший фильм-дебют

«Китобой»

«Сентенция»

«Человек из Подольска»

Лучший документальный фильм

«Будьте здоровы!»

«Государственные похороны»

«Гунда»

«Котлован»

Лучший анимационный фильм

«Ба»

«Боксбалет»

«Привет, бабульник!»

«Уточка и кенгуру»

«Хозяйка медной горы»

Лучший короткометражный фильм

«Из Ховрино»

«Курчатов»

«Мы — значит»

«Роман»

Лучший сериал

«Мертвые души»

«Псих»

«Чики»

Приз молодых кинокритиков «Голос»

«Год белой луны»

«Дау. Вырождение»

«Конференция»

«Орфей»

Приз им. основателя премии Мирона Черненко

Клара Исаева — за многолетнюю и плодотворную педагогическую и киноведческую деятельность

Специальный приз «Событие года»

Алексей Навальный и его творческий коллектив (документальные фильмы-расследования)

Специальный приз «Событие года»

Илья Хржановский («Дау»)

Приз за вклад в искусство кино

Андрей Хржановский («Нос, или Заговор „не таких“»)