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Ирония судьбы. Фильм Кончаловского и расследования Навального получили премию «Белый слон»

11.04.2021 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 10 апреля в Москве прошла церемония вручения премии российских кинокритиков и киноведов «Белый слон». Лучшим фильмом назвали драму «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, а в номинации «Событие года» победил российский оппозиционер Алексей Навальный и его творческий коллектив — за документальные фильмы-расследования.


Фото: кадр из фильма «Дорогие товарищи!»

Главную награду получил Андрей Кончаловский за фильм о расстреле мирных протестующих «Дорогие товарищи!». Примечательно, что за несколько дней до вручения призов режиссер просил снять свой фильм с конкурса из-за намерения экспертного совета премии наградить оппозиционера Алексея Навального. Однако организаторы заявили, что это не предусмотрено регламентом премии.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в заключении, также стал лауреатом «Белого слона» в категории «Событие года» за документальные фильмы-расследования, снятые Фондом борьбы с коррупцией.


Фото: кадр из фильма «Дворец для Путина. История самой большой взятки» на YouTube-канале Алексея Навального

В номинации «Лучший сценарий» победила эротическая комедия «Глубже!» Михаила Сегала, приз за главную мужскую роль достался Александру Палю за съемки в этой же картине. Якутскую ленту «Пугало» тоже наградили дважды — за лучшую режиссерскую работу (Дмитрий Давыдов) и главную женскую роль (Валентина Чыскыырай-Романова).

«КиноПоиск» приводит полный список победителей:

Лучший фильм

  • «Глубже!»
  • «Дорогие товарищи!»
  • «Конференция»
  • «Пугало»

Лучшая режиссерская работа

  • Дмитрий Давыдов, «Пугало»
  • Андрей Кончаловский, «Дорогие товарищи!»
  • Виталий Суслин, «Папье-маше»

Лучший сценарий

  • Елена Киселева и Андрей Кончаловский, «Дорогие товарищи!»
  • Михаил Сегал, «Глубже!»
  • Иван. И. Твердовский, «Конференция»

Лучшая операторская работа

  • Антон Громов и Алишер Хамидходжаев, «Преступный человек»
  • Николай Желудович, «Трое»
  • Андрей Найденов, «Дорогие товарищи!»
  • Ирина Уральская, «Блокадный дневник»

Лучшая работа художника

  • Ваня Боуден, «Конференция»
  • Александр Загоскин, Татьяна Патрахальцева и Галина Солодовникова, «Серебряные коньки»
  • Ирина Очина, «Дорогие товарищи!»
  • Ираида Шульц, «Блокадный дневник»

Лучшая музыка к фильму

  • Андрей Гурьянов, «Черный снег»
  • Анна Друбич, «Гипноз»
  • Дмитрий Шугайкин, «Человек из Подольска»

Лучшая главная женская роль

  • Юлия Высоцкая, «Дорогие товарищи!»
  • Наталья Павленкова, «Конференция»
  • Валентина Чыскыырай-Романова, «Пугало»

Лучшая главная мужская роль

  • Вадик Королев, «Человек из Подольска»
  • Александр Паль, «Глубже!»
  • Константин Хабенский, «Трое»

Лучшая роль второго плана

  • Татьяна Догилева, «Доктор Лиза»
  • Сергей Дрейден, «Блокадный дневник»
  • Виктория Исакова, «Человек из Подольска»

Лучший фильм-дебют

  • «Китобой»
  • «Сентенция»
  • «Человек из Подольска»

Лучший документальный фильм

  • «Будьте здоровы!»
  • «Государственные похороны»
  • «Гунда»
  • «Котлован»

Лучший анимационный фильм

  • «Ба»
  • «Боксбалет»
  • «Привет, бабульник!»
  • «Уточка и кенгуру»
  • «Хозяйка медной горы»

Лучший короткометражный фильм

  • «Из Ховрино»
  • «Курчатов»
  • «Мы — значит»
  • «Роман»

Лучший сериал

  • «Мертвые души»
  • «Псих»
  • «Чики»

Приз молодых кинокритиков «Голос»

  • «Год белой луны»
  • «Дау. Вырождение»
  • «Конференция»
  • «Орфей»

Приз им. основателя премии Мирона Черненко

  • Клара Исаева — за многолетнюю и плодотворную педагогическую и киноведческую деятельность

Специальный приз «Событие года»

  • Алексей Навальный и его творческий коллектив (документальные фильмы-расследования)

Специальный приз «Событие года»

  • Илья Хржановский («Дау»)

Приз за вклад в искусство кино

  • Андрей Хржановский («Нос, или Заговор „не таких“»)

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Вечером 10 апреля в Москве прошла церемония вручения премии российских кинокритиков и киноведов «Белый слон». Лучшим фильмом назвали драму «Дорогие товарищи!»...
 
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