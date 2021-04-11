Смотрите, в каком тумане играли в футбол в России

Источник материала: Tut.by

Футбольный матч между российскими клубами ПФЛ «Динамо Ставрополь» и «Ессентуки», который проходил в субботу, 10 апреля, прерывали на 20 минут из-за густого тумана. Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».

Как отмечается, футбольную встречу в рамках первенства ПФЛ остановили спустя 30 минут после начала. Игроки не видели друг друга, а судья и зрители могли только догадываться о происходящем на поле.

При этом комментаторы каким-то образом умудрялись комментировать игру. Смотрите, как это выглядело:

Тем не менее игру всё же завершили, команды сыграли вничью — 2:2.