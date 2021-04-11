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Очереди на границе с ЕС сохраняются: выезда ждут более 1700 фур

11.04.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 апр - Sputnik. Очереди сохраняются на границе с Евросоюзом, как следует из данных белорусского Госпогранкомитета, по состоянию на 12:00 выезда ожидали более 1720 большегрузов.

Традиционно самое загруженное – литовское направление. Так, только в "Каменном Логе" выезда ждут более 400 машин. В "Привалке" – 240, в "Беняконях" – 250, в "Котловке" – 270.

На границе с Польшей и Латвией ситуация более спокойная. Выезда в первую страну ожидают в общей сложности 350 большегрузов (по 130 в "Брузгах" и "Козловичах" и 90 – в "Берестовице"), во вторую – 210 (в "Григоровщине" – 180, в "Урбанах" – 30).

Напомним, в пятницу стало известно, что в понедельник, 12 апреля, возобновляется работа трех пунктов пропуска на литовской границе "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячус" ("Виндзы") и "Папелекис" ("Лынтупы").

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Теги: Минск
 
 
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Больше всего машин стоят на белорусско-литовском участке, только в "Каменном Логе" скопилось свыше 400 фур.
 
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