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Правозащитники сообщают о задержаниях в Минске и Новополоцке

11.04.2021 13:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитники сообщают о задержаниях 9—10 апреля в Минске и Новополоцке (Витебская область).

Правозащитники сообщают о задержаниях в Минске и Новополоцке

По информации spring96.org, в Минске 10 апреля сотрудники милиции ходили по квартирам в микрорайоне Чижовка и задерживали людей. Фамилии задержанных выясняются.

Вечером 9 апреля на улице Захарова задержан Максим Махнач. Дома задержан 25-летний Юрий Бондаренко. В его квартире прошел обыск в рамках дела по ч. 1 ст. 342 УК (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Мужчину поместили в ИВС на Окрестина.

Также сообщается о задержании Дмитрия Ленчевского. Ему позвонили сотрудники ГАИ и попросили выйти к автомобилю, якобы он неправильно запаркован. После этого отвезли во Фрунзенское РУВД, где составили протокол. В настоящее время мужчина помещен на Окрестина.

 

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Теги: Минск
 
 
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Правозащитники сообщают о задержаниях 9—10 апреля в Минске и Новополоцке (Витебская область).
 
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