Обновляем подборку про весенних белорусов. Добавляйся! (обновлено)

Источник материала: Onliner

Поскольку у нас в этом году случилась очередная весна (видимо, не последняя), вы должны ее сейчас напряженно и торопливо отмечать. Гулять в лесу, кататься на велосипеде, играть в волейбол, кого-то жарить, сажать картошку — ну не знаем, что там еще делают белорусы… Покажите, что происходит с вами, вашими друзьями и питомцами, что вокруг вас. Ждем горизонтальные снимки — подготовим красивую и дерзкую подборку.