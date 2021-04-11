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Обновляем подборку про весенних белорусов. Добавляйся! (обновлено)

11.04.2021 13:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Поскольку у нас в этом году случилась очередная весна (видимо, не последняя), вы должны ее сейчас напряженно и торопливо отмечать. Гулять в лесу, кататься на велосипеде, играть в волейбол, кого-то жарить, сажать картошку — ну не знаем, что там еще делают белорусы… Покажите, что происходит с вами, вашими друзьями и питомцами, что вокруг вас. Ждем горизонтальные снимки — подготовим красивую и дерзкую подборку.

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Поскольку у нас в этом году случилась очередная весна (видимо, не последняя), вы должны ее сейчас напряженно и торопливо отмечать. Гулять в лесу, кататься на...
 
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