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Космонавт рассказал, что плавающий в океане остров из мусора видно с МКС

11.04.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Участник годового полета на Международной космической станции (МКС), российский космонавт Михаил Корниенко призвал к раздельному сбору мусора, чтобы экологическая ситуация не погубила жизнь на планете, передает РИА Новости.


Иллюстративное фото

Корниенко также отметил, что после своего полета он предельно четко осознал, как пренебрежительно люди относятся к окружающей среде. "Оно (такое отношение - ред.) просто варварское... Я прошу всех: донесите полиэтиленовый пакет до урны. Потому что пластиковый остров, который плавает в океане, размером с Калифорнию, его реально видно из космоса", - сказал он.
 
 
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Участник годового полета на Международной космической станции (МКС), российский космонавт Михаил Корниенко призвал к раздельному сбору мусора, чтобы...
 
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