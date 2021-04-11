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Космонавт рассказал, что плавающий в океане остров из мусора видно с МКС
Источник материала: Партизан
Участник годового полета на Международной космической станции (МКС), российский космонавт Михаил Корниенко призвал к раздельному сбору мусора, чтобы экологическая ситуация не погубила жизнь на планете, передает
Иллюстративное фото
Корниенко также отметил, что после своего полета он предельно четко осознал, как пренебрежительно люди относятся к окружающей среде. "Оно (такое отношение - ред.) просто варварское... Я прошу всех: донесите полиэтиленовый пакет до урны. Потому что пластиковый остров, который плавает в океане, размером с Калифорнию, его реально видно из космоса", - сказал он.
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Участник годового полета на Международной космической станции (МКС), российский космонавт Михаил Корниенко призвал к раздельному сбору мусора, чтобы...
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