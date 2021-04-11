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Фотофакт. Почетный караул на станции метро «Октябрьская»
11.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Минске в десятую годовщину теракта у знака «Река жизни» выставили почетный караул из числа работников метро.
Фото пресс-служба Минского метрополитена
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В Минске в десятую годовщину теракта у знака «Река жизни» выставили почетный караул из числа работников метро.
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