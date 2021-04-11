Годовщина теракта в метро: минчане несут цветы к памятному знаку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 апр – Sputnik. Белорусы вспоминают трагедию в минском метро каждый год. Сегодня – особая дата, десятая годовщина. Люди несут цветы к мемориалу "Река памяти" у станции метро "Октябрьская" с самого утра.

Произошедшее здесь в 2011 году не оставило равнодушным, пожалуй, ни одного белоруса.

Само метро в этот воскресный день работает в штатном режиме. Никаких дополнительных мер безопасности не принималось. У мемориала дежурит два сотрудника милиции.

Возле знака "Река памяти" каждый год 11 апреля дежурят сотрудницы метрополитена. Это почетный караул. Периодически девушки в сине-красной форме между собой меняются. Поправляют цветы, которые приносят люди.

И хотя с утра поток людей к мемориалу был невелик – цветов было очень много. Минчане несли охапки роз и гвоздик. Многие плакали.

"Первая мысль была – только бы не моя мама"

Жительница Минска Диана Павловская пришла к памятному знаку у перехода в 10 утра. В руках – букет красных гвоздик. Когда случилась трагедия в подземке, Диана была совсем юная. С бабушкой смотрела дома телевизор, из выпуска новостей и узнали о теракте.

"Первая мысль была – только бы не моя мама. Это было время, когда она как раз должна была вернуться домой. Вдруг звонит телефон – мама. Мы так обрадовались. Она сказала, что разминулась с тем роковым поездом на 15 минут", – вспоминает Диана.

После случившегося в метро она стала больше ценить родных. Потому что потерять их можно в любую секунду. Девушка уверена, что к произошедшему нельзя относится равнодушно. Это трагедия, из которой должен сделать свои выводы каждый. И потому Диана здесь – у мемориала. Почтить память тех, кто погиб.

"Это трагедия коснулась всех белорусов"

Нина Иванькова – работник метрополитена. В тот день она не была в месте трагедии. О страшном событии рассказали коллеги, которые позвонили ей на мобильный.

Женщина говорит, что хоть трагедия и не коснулась напрямую ее и родных, но все равно отзывается болью в сердце.

© Sputnik Денис Кошелев Возле знака "Река памяти" каждый год 11 апреля дежурят сотрудницы метрополитена

"Это событие коснулось, так или иначе, всех белорусов. И очень горько вспоминать до сих пор теракт в метрополитене. Кадры, где лежат трупы на платформе станции, раскореженный вагон. Это такая боль, ужас. Нельзя быть равнодушным к такому", – говорит Нина Иванькова.

Ровно в 11 часов к мемориалу букеты цветов возложили представители городской власти. Руководство Мингорисполкома, а также столичного метрополитена. Они почтили минутой молчания жертв теракта. Общаться с прессой не стали.

"Я была во втором вагоне того поезда"

Возле памятного знака долго стоит женщина средних лет. Имя называть не захотела. Говорит, что приходит сюда каждый год. Это грустный и спасительный для нее день.

"Я была во втором вагоне того поезда. Говорят, что проходят годы – и все забывается. Я вам скажу: ничего не забывается. Чудом выжила. Год на больничном провела и два года на инвалидности. Но сейчас понимаю, что благодаря кому-то из погибших, наверное, я жива. Простите, я не могу больше говорить", – не сдерживает слез женщина.

© Sputnik Денис Кошелев К памятнику пришли и простые горожане, и представители Мингорисполкома и метрополитена

К переходу метро на Октябрьской идут люди разного возраста. Не только молодежь, но и пожилые. Некоторым трудно передвигаться. Но они все равно долго стоят у мемориала, о чем-то думают. Общаются с теми, кто также пришел к памятному знаку.

"Пока мы помним – о трагедии будут знать"

Галина Антишенко в день трагедии была на работе. Но ее друзья ехали в одном из вагонов того поезда.

"Я хоть и с палочкой хожу, но пришла сюда. Нельзя быть Иваном, не помнящим ничего, родства. Если ничего не помнить, а только наслаждаться днем сегодняшним – это будет неправильно. Потому я здесь. Пока мы помним – о трагедии будут знать", – отмечает она.

К мемориалу продолжают идти неравнодушные люди. Как многие сказали в беседе, "из солидарности". Десятки человек направлялись к "Октябрьской" с разных сторон проспекта Независимости.

"Напоминание нам, как все быстро может измениться в жизни"

Анна вспоминает, что в тот день, 11 апреля 2011 года, она возвращалась в Минск на автомобиле с друзьями.

"Дальше мы планировали ехать на метро. Пересекли на машине МКАД и увидели, как в центр города несутся машины скорой помощи. С включенными маячками и сиренами. Это было так жутко. И потом мы стали узнавать от людей, что в центре города был взрыв. Якобы в метро", – вспоминает она.

Девушка с грустью отмечает, что этот день запомнится на всю оставшуюся жизнь: "А как такое забудешь? Я и пришла сюда потому, что никак нельзя забывать ту трагедию. Это напоминание нам, как все быстро может измениться в жизни. Как нужно ценить свою жизнь, беречь близких".

© Sputnik Денис Кошелев К переходу метро на Октябрьской идут люди разного возраста – не только молодежь, но и пожилые

Хоть с момента теракта прошло уже 10 лет – все равно кажется, что это было как вчера, добавляет Анна.

"Помню, как сейчас. Не могли дозвониться никому. Не работала связь. Шум на улице. Я такого вообще не припомню ни до, ни после. Эта хоть и трагедия, но она должна сплачивать белорусов, объединяться нужно вокруг беды", – резюмирует она.

Работники метрополитена говорят, что люди будут идти к мемориалу до позднего вечера.

"Особенно много будет людей к 18 часам. Ко времени, когда взрыв прогремел", – сказала одна из сотрудниц минской подземки.

11.04.2011

Взрыв в минском метро прогремел в 17:55 в понедельник, 11 апреля 2011 года. Устройство было заложено на платформе под скамейкой. В момент взрыва своего поезда ждали на станции порядка 300 человек.

Трагедия унесла 15 жизней, около 400 человек получили увечья различной степени тяжести. Многие до сих пор не восстановили свое здоровье после теракта.

© Sputnik Денис Кошелев Взрыв в минском метро прогремел в 17:55 в понедельник, 11 апреля 2011 года

Уже через день после взрыва в метро по подозрению в совершении теракта были арестованы уроженцы Витебска – токарь Дмитрий Коновалов и электрик Владислав Ковалев. Следствие шло 105 дней.

Коновалова и Ковалева по итогу суд признал виновными в организации и совершении теракта. Их приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведен в исполнение.

Более подробно о трагедии 11 апреля 2011 года читайте в специальном материале Sputnik .