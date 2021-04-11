Источник материала: UDF



Андрей Арямнов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На ЧЕ-2021 в Москве Андрей Арямнов показал худший результат в карьере на официальных стартах От мужской сборной Беларуси на Олимпиаду в Токио поедет только один штангист.

Олимпийский чемпион Пекина при собственном весе 119,68 кг поднял на турнире всего 375 кг в сумме (5-е место в группе «Б»). Это на 51 кг меньше, чем белорус осилил на ЧМ-2019.Для официальных стартов (ОИ, ЧМ, ЧЕ) это худший результат в карьере 32-летнего борисовчанина, ранее выступавшего в более легких весовых категориях.От мужской сборной Беларуси на Олимпиаду в Токио поедет только один штангист. Его имя назовут в июне после чемпионата Беларуси.